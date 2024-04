Des périphériques moins chers pour les créateurs de contenu chez Elgato !

Elgato Neo : une gamme accessible pour les créateurs

Pour Neo, nous avons d’abord visé les outils fondamentaux auxquels les utilisateurs attachent le plus d’importance. Des éléments tels que la capture sur iPad, la mise en sourdine et l’accessibilité des commandes d’éclairage. Nous avons ensuite développé le matériel et les logiciels autour de ces besoins fondamentaux.



Il en a résulté un nouveau genre de produit Elgato, destiné à un public émergent. Un public qui n’a pas forcément besoin ou envie d’une configuration technique complexe, mais qui veut absolument être aussi professionnel et assuré que possible en ligne. Nous sommes impatients de voir ce que nos clients vont réaliser avec Neo.

5 produits au bon rapport qualité/prix

L’excellence sonore en toute simplicité. Contrairement aux micros intégrés des ordinateurs portables ou aux oreillettes, Wave Neo capture les voix avec une précision qui en restitue l’authenticité. Parfaitement positionné grâce au support de bureau extra haut, Wave Neo offre aux auditeurs un rendu vocal très pur, avec un minimum de bruits de fond. Une pression du doigt suffit à enclencher la sourdine. Wave Neo s’installe en un clin d’œil sur n’importe quel système, y compris l’iPad, la PlayStation et l’iPhone*. Il intègre encore plus de fonctionnalités, comme un filtre anti-pop en mousse, une prise casque et un système de gestion des câbles. De plus, l’application Wave Link d’Elgato permet aux présentateurs d’affiner plus encore leurs réglages sonores. En réunion ou chat vocal, Wave Neo vous assure un rendu professionnel en toute simplicité : il suffit de le brancher et de désactiver le mode muet.

Un éclairage de qualité est essentiel pour un rendu professionnel devant la caméra. Avec Key Light Neo, les présentateurs peuvent faire bonne impression lors de leurs appels vidéo, enregistrements et diffusions en direct. Contrairement à l’éclairage de votre maison ou de votre bureau, qui peut être dur et projeter des couleurs artificielles, Key Light Neo diffuse une lumière douce et uniforme, qui flatte le teint sans fatiguer les yeux. Elle est dotée de commandes intégrées, ce qui permet aux utilisateurs de régler la luminosité et de basculer entre les préréglages d’une simple pression du doigt. Pour économiser de l’espace sur votre bureau, Key Light Neo se monte directement sur les moniteurs, avec un filetage optionnel de ¼ de pouce qui se fixe sur presque tous les appareils. Elle est alimentée par USB, mais brille encore plus fort lorsqu’elle est branchée sur une prise murale, avec une intensité pouvant atteindre 1 000 lumens. Elle s’accompagne de l’application Control Center d’Elgato, qui permet de régler l’éclairage via un ordinateur, un téléphone portable ou Stream Deck.

Il n’a jamais été aussi facile de créer du contenu de qualité. Game Capture Neo est une carte de capture de jeu facile d’utilisation, qui permet aux joueurs d’enregistrer ou de diffuser en continu comme des professionnels, sans les limites d’un partage par console intégrée. Elle envoie deux signaux vidéo depuis sa console : un signal jusqu’à 4K60 HDR vers un écran de jeu, et un autre signal 1080p60 vers un PC, un Mac ou un iPad via USB. Cela permet aux créateurs de jouer aux derniers titres avec un maximum de fidélité, tout en filmant l’expérience de jeu à la résolution la plus utilisée sur Twitch et YouTube. Puisqu’elle fonctionne avec n’importe quelle application vidéo, de QuickTime Player à OBS Studio, Game Capture Neo s’intègre aisément à la plupart des flux de travail des créateurs de contenu.

Pour un avenir où chacun allumera sa caméra avec assurance. Facecam Neo est une webcam plug-and-play qui surpasse les caméras intégrées des ordinateurs portables. Elle capture les réunions quotidiennes et les diffusions en direct en Full HD à 60 images par seconde, pour des détails plus nets que jamais et un flou de mouvement minimal. Grâce à l’activation de la fonction HDR, les présentateurs bénéficient d’une image claire même dans des conditions d’éclairage difficiles, par exemple face à des fenêtres de bureau lumineuses. Il suffit de sortir la Facecam Neo du carton* pour l’utiliser immédiatement et facilement : elle s’accroche aisément aux écrans et s’installe en quelques secondes. Elle dispose d’un volet de confidentialité intégré et d’un champ de vision confortable de 77 degrés qui se focalise sur les visages et non les arrière-plans. Elle est même livrée avec l’application Camera Hub, qui permet aux utilisateurs qui le souhaitent de personnaliser les paramètres de l’image comme sur un reflex numérique.

SI vous désirez publier des vidéos dans la meilleure qualité possible,, avec une webcam offrant une image de meilleure qualité que les modèles intégrés aux Mac ou aux moniteurs, un microphone permettant d'obtenir une voix intelligible, un éclairage soigné, et pourquoi pas une interface pour gérer rapidement les différentes interactions et effets, ou un boitier d'acquisition vidéo pour partager vos aventures vidéoludiques.Avec sa nouvelle gamme Neo,. Cette nouvelle gamme comprend du matériel de qualité et simple d'utilisation se destinant aux créateurs qui n'ont pas l'envie ou les moyens de s'offrir les produits plus haut de gamme, à la fiche technique plus étoffée, avec parfois des fonctionnalités et options qui ne leur seront pas forcément utiles. Selon Julian Fest, directeur général d’Elgato :La gamme se compose donc deLe Stream Deck Neo est, d'une barre d’info qui affiche la date et l’heure et de deux touches de navigation.L'ensemble est livré avec des profils prêts à l’emploi pour de nombreuses applications, chaque touche/écran permettant alors de déclencher une action plus ou moins élaborée selon vos envies (afficher le chat, modifier l'éclairage, lancer des effets et réactions, et bien d'autres) et il sera envisageable d'en télécharger sur le Marketplace afin de se créer une configuration personnalisée.Le microphone USB Wave Neo dispose d(captant ce qui se trouve devant le micro tout en réduisant le son provenant de l'arrière), d'un filtre anti-pop en mousse, d'une prise casque,, d'un système de gestion des câbles, le tout en permettant de profiter de l'excellent logiciel Wave Link.Le Key Light Neo permettraet pour 99,99 euros.en permettant d'afficher en 4K à 60 images par seconde et en HDR et de diffuser en 1080p à 60 images par seconde, y compris depuis un iPad.Enfin,le tout avec un cache objectif, un pied simplifiant son installation, un champ de vision de 77° et le logiciel maison Camera Hub.