Et si Apple sautait le Mac mini M3 ?

Apple refait le coup de l'iMac !

mise à jour plus significative de ses performances avec un M4

Faisant fi des annonces limitées aux nouveautés logicielles, Apple a tendance ces dernières années à dévoiler quelques produits, dès le premier jour. Vision Pro, MacBook Air 15 M2, du Mac Studio M2 Max / M2 Ultra ou encore Mac Pro M2 Ultra ont ainsi eu droit à la keynote de précédentes WWDC.Seulement voila, Mark Gurman -agent infiltré au sein de Cupertino- ne semble pas partager du tout cet avis.D'après lui,. Une décision qu'elle a déjà prise avec l'iMac qui est passé du M1 (en 2021) au M3 (en 2023) !Le journaliste avait préalablement émis l'hypothèse que. Pour autant, il n'avait pas envisagé l'absence de Mac mini M3 ! D'autres modèles sont encore dotés de M2, et attendent d'être upgradés comme le Mac Studio et le Mac Pro, qui ont des M2 Max et Ultra.Pour rappel, Apple a mis à jour le Mac mini pour la dernière fois. Elle n'avait pas trop changé de design. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on notait deux ports USB-C / Thunderbolt 4 supplémentaires et un port HDMI 2.1 pour les configurations M2 Pro, la prise en charge du Wi-Fi 6E (mais mal géré).Si ce saut devait se faire,, avec un look toujours séduisant mais certainement mieux optimisé pour l’IA grâce à macOS 15, avec peut-être du Wi-Fi 7, un SSD de base à 512 Go et 12Go de RAM minimum...