Adobe dévoile Photoshop Elements 2021 et Premiere Elements 2021

Photoshop Elements 2021

« duo tones »

Premiere Elements 2021

. Cette année, l'éditeur a mis l'accent sur le partage et les fonctionnalités automatisées boostées par l'IA Sensei.Le programme comprendqui permet deet un partage rapide sur les réseaux sociaux. Parmi les outils, on trouve un réglage précis de l’inclinaison du visage, qui d'ailleurs s'ajuste automatiquement -via une base de donnée interne. Via cette fonction, il sera simple de s'assurer, lors d'une photo de groupe, que tout le monde regarde dans la bonne direction- création d'effets depersonnalisés () à ses photos, choix parmi les tailles prédéfinies personnalisées, utilisation de dégradés ,- retouches des paysages avec un outil de remplacement du ciel, d'élimination de la brume, d'effacement d’objet (sélection automatique via Adobe Sensei)- déplacement, mise à l'échelle ou duplication des objets plus rapides grâce à des tutoriels intégrés.Le programme, notamment via le nouvel outil de sélection. Ce dernier permet de déterminer automatiquement une zone de travail (un objet ou une partie d'une vidéo), et de lui adjoindre facilementDu coté des nouveautés, on a le choix entre 25 modifications inédites et guidées :- création de vidéos avec une double exposition- ajout de superpositions animées, avec différentes formes et styles d'animation, sélection de scène ou de transitions.Les applications sont