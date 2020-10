Apple présente les iPhone 12 Pro et Pro Max, A14, LiDAR, Apple ProRAW, dès 1159€

« avant la fin de l'année »

Le Pro reprend le design dévoilé sur les iPhone 12, avec la puce A14,(résolution de 458 ppp), le système magnétique MagSafe, un cadre en acier inoxydable et des bords réduits, et une certification IP68 (résistant à une immersion à 6 mètres pendant 30 minutes).Côté capacité photographiques, les iPhone 12 pro embarquent trois capteurs (12 MP ƒ2,0 -zoom-, ƒ1.6 -50mm- et ƒ2.4 pour ultra grand angle), Deep Fusion sur toutes caméras (y compris pour les selfies), et le zoom optique passe à 2,5x.Un nouveau format Apple ProRAW fera sont apparition, avec des vidéos HDR 10 bits avec 700 millions de couleurs et des enregistrements en Dolby Vision HDR jusqu'en 4K à 60 ips.. Cette technologie sera mise à profit afin de scanner des pièces avec précision, pour améliorer le mode portrait de nuit, et pour créer des effets vidéo plus précis.Les nouveaux smartphones estampillés Pro de Cupertino se déclinent en Or, Bleu, Graphite et Blanc. Les précommandes débuteront le 16 octobre (iPhone 12 Pro) et le 6 novembre (iPhone 12 Pro Max) avec de premières livraisons le 23 octobre pour le premier et le 13 novembre pour le second.(avec les mêmes capacités).