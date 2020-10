Apple : l'iPhone décroche de 20 %, l'iPad (+46%) et le Mac (+30%) décollent

iPhone

Elle affiche un(+ 1,03% sur une année) et un bénéfice de 0,73 dollars par action, soit un total de 12,673 milliards de dollars (-7,4% sur une année).Cette nouvelle période a été plutôt catastrophique pour l' iPhone , qui signe sa pire performance. En effet, il n'a rapporté que(contre 33,362 milliards l'an passé), soit. Ces chiffres tendraient à confirmer les attentes de l' iPhone 12 et le succès espéré dans les modèles 5G.En janvier 2019, Apple avait émis un premier avertissement sur résultats, reconnaissant alors officiellement la crise de l’ iPhone et la baisse des ventes de son produit phare. Pour autant,Les résultats du prochain trimestre sont bien évidemment très attendus, puisqu'ils intègreront les ventes des iPhone 12 Ces chiffres comprennent les ventes des « petits » iPad , qui étaient supposés avoir rencontré un grand succès avec le confinement, notamment l' iPad 7 et le nouvel nouvel iPad Pro 2020 comptabilisé pour la seconde fois lors de ce trimestre. L' l'iPad 8 a fait une courte apparition et les chiffres du prochain trimestre seront plus significatifs englobant ce dernier ainsi que l 'iPad Air 4 contre 6,991 milliards en 2019 (soit une très jolie hausse de 29,19%). La situation confirme enfin une belle reprise,. A cela s'ajoute l'effet du confinement et du télétravail. Rappelons que lors du deuxième trimestre, les Mac avaient enregistré une baisse de 2,94% .Très attendus, les(incluant iTunes, Apple Music, AppleCare, Apple Pay, les revenus issus des licences mais également Apple Arcade et Apple TV+) confirment encore une fois une, passant de 12,511 milliards de dollars (lors du quatrième trimestre 2019) àPour ce trimestre, Apple ne fournit toujours de résultats détaillés -concernant Apple Arcade, Apple TV+, Apple News comme le reste de ses Services. Comme chaque fois, Luca Maestri devrait se contenter de préciser que lesNe faisant plus office d’exception mais de principe, la catégoried'Apple continue de garder ses secrets (malgré les tentatives de certains analystes pendant les Q&A). L’ Apple Watch se retrouve toujours noyée dans la masse avec les AirPods , le HomePod , l' Apple TV , les produits Beats, les iPod Le HomePod Mini sera également comptabilisé au prochain trimestre.Pour le prochain trimestre, et pour la troisième fois consécutive,