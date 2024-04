Google Maps de retour dans la recherche Google ?

Une disparition liée au DMA

Mais depuis l'entrée en vigueur du DMA , les européens ont été privé de ce lien pourtant très pratique dans la recherche de Google. Or depuis quelques heures, il semble que la fonction soit de retour :Petit exemple ici avecdepuis nos nouveaux bureaux de Nîmes (IP chez Free) :Au centre,par un effet de zoom si vous cliquez dedans :Vous pouvez même. On retrouve ici les fonctions présentes depuis toujours, mais qui avaient disparu ces derniers mois. A l'usage, je trouve même cette fonction plus ergonomique que l'ancienne version !dans sa recherche traditionnelle, ce qui favoriserait injustement ses propres services -un peu d'auto-promo en sorte. Google a également du renoncer à ses comparatifs de vol, et quelques services, qui abuseraient de sa position dominante dans le domaine de la recherche., car il faut désormais se rendre manuellement dans Google Maps, et les navigateurs (comme Safari) ne savent pas encore distinguer une recherche dans Maps face à une recherche plus traditionnelle.