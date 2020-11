Revue de presse des MacBook Air/Pro 13" et Mac mini M1 : pari réussi pour Apple ?

« One More Thing »

Pour rappel, le nouveau MacBook Air . Cupertino ajoute un stockage SSD deux fois plus rapide, 15 heures d'autonomie (en surf sur le Web), le tout dans un silence de cathédrale puisque l'ordinateur n'embarque pas de ventilateur (comme feu le MacBook 12). Le MacBook Air propose enfin du Wi-Fi 6 (une première pour les ordinateurs Apple), un écran P3, 16 Go de RAM maximum, une caméra FaceTime HD 720p, deux ports Thunderbolt 3/USB 4, une prise mini jack 35 mm et jusqu'à 2 To de stockage SSD (en option). Le modèle d'entrée de gamme dispose d'un GPU avec 7 cœurs, contre 8 pour le modèle à 1399 euros Le MacBook Pro 13" propose une batterie plus conséquente, un meilleur écran, des haut-parleurs et microphones plus performants, une Touch Bar, et un ventilateur pour maintenir les performances.De son côté, le Mac mini embarque un ventilateur, ce qui permet de maintenir les performances, y compris lors d'une utilisation intensive et prolongée. La machine dispose du Wi-Fi 6, d'un port HDMI 2.0, de deux ports Thunderbolt /USB 4, de deux ports USB-A, d'un port Ethernet Gigabit (pas de 10 Gigabit Ethernet en option contrairement au modèle Intel), de 8 go de RAM (16 Go en option et la mémoire est désormais soudée, plus d'évolution possible après l'achat) et d'un port mini jack 3,5 mm.Pour Devindra Hardawar d' Engadget Le journaliste compare le lancement des applications avec ce qu'il obtient sur un iPad Pro , et qu'il a vécu, et ajoute que l'ouverture de Chrome ou Lightroom estque sur sa machine de bureau (un Mac Pro). Il compare ensuite l'export d'un projet Final Cut Pro avec des temps de 10 minutes et 50 secondes pour son MacBook Pro 16" , 12 minutes et 48 secondes pour le MacBook Pro 13" M1 et7 minutes et 35 secondes pour son Mac Pro , le tout en silence (ce que ne permet pas le 16 pouces). L'émulation lui a semblé utilisable sur la plupart des Apps, excepté sur Pixelmator Pro. De son côté Dan Ackerman de CNET n'a pas pu lancer la version Mac de Baldur's Gate 3, mais les développeurs lui ont assuré qu'ils travaillaient sur un correctif. L'homme précise cependant que l'expérience de l'émulation sur Mac était très largement supérieure à ce qu'il a pu constater sur les PC Windows ARM., avec(et quelques heures de plus avec le Pro). Les journalistes ajoutent que l'autonomie s'améliorera avec le nombre grandissant d'applications tournant nativement. Pour Nilay Patel, cette autonomie supplémentaire justifie à elle seule la différence de tarif entre le Air et le Pro.Brian Heater et Matt Burns de TechCrunch . Jacob Krol de CNN précise que Microsoft Outlook (App non native) a pris 8,5 secondes pour se lancer la première fois, mais que ce temps était nettement réduit par la suite., certains comme Jason Snell de Six Colours estiment que c'est, alors que c'estpour d'autres comme Dieter Bohn.Du côté des doléances,(y compris avec les ajustements logiciels promis par Apple), et sur le manque de ports. Plusieurs auraient également apprécié de pouvoir connecter plus d'un moniteur externe sur les portables, mais dans l'ensemble, ces machines semblent bien nées et performantes,Nous passerons toutes les machines sur nos bancs de test afin de vous donner notre avis, mais ces premières impressions positives permettent déjà de saluer la prise de risque d'Apple, ainsi que le travail accompli sur ces machines qui entament une nouvelle ère.