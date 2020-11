L'image du jour : un premier démontage du Mac mini dévoile la puce M1

« retimer »

, une alimentation de 150W (la même que dans les Mac mini Intel), une carte mère compacte, deuxThunderbolt Intel JHL804R (labellisé Thunderbolt 4 mais la machine ne dispose que du Thunderolt 3 et de l'USB 4) qui laissent penser que la puce M1 embarque les contrôleurs Thunderbolt 3 ( le retimer permettant d'augmenter la distance entre le contrôleur et le port sans dégrader le signal), ainsi que des contrôleurs USB Texas Instruments CD3218B12.Pour rappel, le Mac mini embarque un ventilateur, ce qui permet de maintenir les performances, y compris lors d'une utilisation intensive et prolongée. La machine dispose du Wi-Fi 6, d'un port HDMI 2.0, de deux ports Thunderbolt /USB 4, de deux ports USB-A, d'un port Ethernet Gigabit (pas de 10 Gigabit Ethernet en option contrairement au modèle Intel), de 8 go de RAM (16 Go en option et la mémoire est désormais soudée, plus d'évolution possible après l'achat) et d'un port mini jack 3,5 mm.