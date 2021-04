Apple Music : voici la lettre ouverte envoyée aux artistes

Ce courrier, qui fait partie d'une nouvelle série de newsletters, examine comment les créateurs gagnent des redevances d'Apple Music et comment celles-ci se sont développées au fil du temps.



Nous croyons en la valeur de la musique et en rémunérant équitablement les créateurs pour leur travail. Depuis que nous avons lancé l'iTunes Store en 2003, nous avons aidé des millions d'artistes et d'auteurs-compositeurs à vivre de la musique. Alors que la discussion sur les redevances de streaming se poursuit, nous pensons qu'il est important de partager nos valeurs. Nous croyons qu'il faut payer à chaque créateur le même tarif, que la diffusion d'une œuvre a une valeur et que les créateurs ne devraient jamais avoir à payer pour la promotion.



Nous payons le même tarif global de 52% à tous les labels.



Alors que d'autres services paient certains labels indépendants à un tarif nettement inférieur à celui qu'ils paient pour les grands labels, nous payons le même tarif global à tous les labels. Cela signifie que les artistes peuvent distribuer de la musique comme ils le souhaitent, sachant qu'Apple Music paiera le même tarif. Signez avec un label ou restez indépendant; nous croyons en la valeur de toute musique.



Nous payons le même tarif global pour toutes les compositions.



Sans les auteurs-compositeurs, il n’y aurait pas d’enregistrements. C'est pourquoi nous avons payé chaque éditeur et ayant droits au même tarif global dans chaque pays. C’est également la raison pour laquelle nous avons investi des millions pour optimiser les opérations de publication afin de garantir que les auteurs-compositeurs sont payés le plus rapidement possible.



Notre taux moyen par jeu est de 0,01 USD.



Alors que les redevances des services de streaming sont calculées sur la base du partage de flux, une diffusion a toujours une valeur. Cette valeur varie selon le plan d'abonnement et le pays, mais s'élevait en moyenne à 0,01 $ pour les abonnements individuels Apple Music en 2020. Cela comprend les redevances des labels et des éditeurs.



Nous ne payons pas de taux de redevance plus bas en échange d'une mise en avant.



L’équipe d’Apple Music a élaboré 30 000 listes de lecture éditoriales. Ces curateurs sélectionnent la musique en fonction de leur mérite et nous ne demandons à personne d'accepter un taux de redevance inférieur en échange d'une mise en avant. Il en va de même pour les listes de lecture personnalisées et les recommandations algorithmiques d'Apple Music.



En raison de notre engagement envers ces valeurs, Apple Music a versé des redevances à plus de 5 millions d'artistes dans le monde en 2020, soit plus d'un million de plus qu'en 2019. Le nombre d'artistes dont les catalogues ont généré des redevances d'enregistrement et d'édition supérieures à 1 $ million par an a augmenté de plus de 120% depuis 2017, tandis que le nombre d'artistes du disque dont les catalogues ont généré plus de 50000 $ par an a plus que doublé.



Comme d'autres, nous avons examiné des modèles de redevances alternatifs. Notre analyse a montré qu'elles se traduiraient par une redistribution limitée des redevances avec un impact varié sur les artistes. Les taux par lecture cesseraient d'être les mêmes pour chaque lecture d'une chanson. Mais plus important encore, les changements n'augmenteraient pas ce que tous les créateurs gagnent du streaming. Au lieu de cela, ces changements déplaceraient les redevances vers un petit nombre d'artistes tout en offrant moins de transparence aux créateurs du monde entier.



Chez Apple Music, nous nous concentrons sur les artistes et les auteurs-compositeurs et sur la recherche de moyens nouveaux et innovants pour tous les créateurs de vivre de la musique. Avec Apple Music, les fans de musique du monde entier profitent d'une expérience ininterrompue sans publicité tout en sachant que leurs données restent privées et utilisées uniquement pour améliorer leur expérience musicale globale.

Le document explique comment le service verse les redevances et(Apple fait ici référence à la concurrence qui ferait parfois des différences entre les majors et les indépendants), une augmentation de 120% du nombre d'artistes ayant générés des reversements (aux ayants droits, pas directement aux artistes) de plus d'un million de dollars depuis 2017 (ce même nombre a doublé pour ceux qui ont généré plus de 50 000 dollars par an).Apple indique également que, et que la firme continuera de tenir les artistes informés des différentes évolutions.