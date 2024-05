Warren Buffett (Berkshire Hathaway) vend 13% de ses actions Apple !

Apple une valeur sûre

Mieux vaut deux iPhone que deux voitures !

. Mais il n'est pas question pour Warren Buffett de délaisser Cupertino. Malgré la vente d'environ 115 millions d'actions, celui-ci a réaffirmé sa confiance dans l'action AAPL.Toutefois, en excellent homme d'affaires, il sait que. Mais globalement c'est une excellente réunion qui s'est tenue.Ses activités d'assurance ont bénéficié d'une amélioration de la souscription et d'une augmentation des revenus d'investissement en raison de la hausse des taux d'intérêt.L' année dernière , Warren Buffett avait grandement loué les mérites de Cupertino (la meilleure que possède son conglomérat). Celui-ci s'était même allé à une confidence.Depuis 2016, il ne cesse d'acheter des actions AAPL via son fonds de placement.Pour lui, il s'agit d'une des valeurs les plus porteuses (la plus porteuse ?) du marché. Il l'a d'ailleurs répété à maintes reprises ! Même s'il se sent dépassé par les appareils comme l'iPhone, il sait reconnaitre un vrai investissement se basant sur le comportement des consommateurs et la fidélité des clients d'Apple.. En 2020, il a déclaré qu'Apple était probablement la meilleure entreprise au monde. D'après lui, Tim Cook est l'un des meilleurs CEO. Il comprend l'entreprise et il vend un produit que Steve Jobs a fondamentalement inventé, mais Tim Cook a vraiment géré cette entreprise d'une manière extraordinaire. Depuis, l'homme d'affaires considère Apple comme le numéro un de ses investissements, la meilleure entreprise qui soit.