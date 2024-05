17,5 millions d'euros pour une IA de traduction de mangas !

Shoha Shoten (Takeshi Obata et Asakura Akinari)

Augmenter l'offre disponible, limiter les piratages

A titre de comparaison, il n'y a que 14 000 volumes de traduits / publiés par an en langue anglaise. Ce qui représente à peine 2% des publications nippones ! L'intégration de cet outil permettait de traduire en anglais 500 volumes par mois, soit cinq fois sa capacité maximale actuelle.

deep learning

Le double but poursuivi est d'(peu respectueux des droits d'auteurs). Actuellement, la traduction des mangas est assez fastidieuse au vu de la complexité de la langue, du nombre limité de traducteurs professionnels et de la quantité d'œuvres disponibles.Aussi la société tokyoïte fondée en 2021 entend bien profiter des possibilités offertes par l'IA mais en toute transparence. Pour ce faire, elle vient d'obtenir une(environ 17,5 millions d'euros) pour développer cet outil d'aide à la traduction basé sur des modèles de. Shogakukan, l'un des grands éditeurs de mangas, ne s'y est pas trompé et fait d'ailleurs partie des investisseurs !L'objectif à court terme est désormais d'ouvrir, et ce, dès cet été. On espère que cette dernière sera ouverte à d'autres pays, et ce, à des prix raisonnables pour le portefeuille de plus en plus restreint des utilisateurs !