Inclusive Brains, un Neuralink non intrusif made in Marseille !

Elle va en effet tester sa technologie lors du parcours de la flamme. En effet, Nathalie -polyhandicapée- sera un des porteurs de ladans les rues de la cité phocéenne.Mais elle ne tiendra pas la torche directement avec son bras mais, dont les mouvements sont contrôlés via un système reposant sur l'IA et relié à son cerveau par des électrodes., une technologie non invasive développée par Inclusive Brains et menée par Olivier Oullier, un professeur de neurosciences et de psychologie.En pratique,. Et ainsi, contrôler des objets par la pensée ! Ce procédé lui a d'ailleurs valu le surnom de(à la différence de celle d'Elon Musk, il n'y pas pas de puces implantée dans le cerveau).Ainsi, la société a récemment diffusé en direct une vidéo sur X avec son. Il s'agit d'un homme de 29 ans -nommé Nolan Arbaugh- paralysé partiellement après un accident de plongée survenu il y a huit ans.A priori, le patient est ravi de l'expérience, précisant que l'opération chirurgicale était en soi. Il a toutefois dû apprendre à. Par exemple, il s'agissait ici de contrôler un curseur sur un écran.Mais au delà, le jeune homme décrit l'expérience comme extra-ordinaire, la comparant à l'utilisation de la Force ce qui lui permet désormais deet de déplacer le curseur où il veut. Désormais, il peut même jouer aux échecs. Il a aussi testé le jeu vidéo Civilization VI pendant huit heures consécutives.