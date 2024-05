Attention arnaque : ne scannez pas le QR Code censé provenir d'Amazon !

Un QR Code censé provenir d'Amazon

Cher client,



Merci d'avoir acheté notre produit sur Amazon.



Nous vous invitons sincèrement à rejoindre notre club de test. Nous offrons à chaque membre un article gratuit pour test et une commission d’un certain montant. (Le montant de la commission dépend du prix de l’article, jusqu’à €40.



Si vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le Code QR pour enregistrer votre nom et vos coordonnées. Nous vous enverrons plus d'informations.

Tous mes vœux

Ne scannez pas ce QR Code !

les Mac sont de plus en plus sujets à des failles de sécurité et une cible prisée des hackers. Il est donc recommandé de s'équiper d'un antivirus Mac pour protéger au mieux ce dernier, et de bien vérifier la provenance des fichiers que vous exécutez, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe. Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.

Cette nouvelle vague d'arnaque débute parPour participer, rien de plus simple, il suffit de scanner un QR Code présent dans la missive. Il s'agit en fait d'une tentative de phishing qui ne provient évidemment pas d'Amazon. Le courrier est le suivant :La tournure du mail ainsi que la dernière phraseet le mail eu4@freegiftf.com, mais certaines personnes pourraient tout de même se laisser berner.Le but est alors de vous rediriger vers un site frauduleux qui aura pour but de vousBein évidemment, la règle d'or est de ne jamais scanner un QR Code dont vous n'êtes absolument pas certain de la provenance, de ne pas cliquer sur un lien dans un mail ou un sms, mais de préférer vous rendre vous-même sur le site officiel afin de vérifier si le message et/ou l'éventuelle offre y sont bien mentionnés.