Nouvel iPad Pro : puce M1, écran Liquid Retina XDR, 5G et caméra frontale 12MP

« les utilisateurs créent de plus en plus de contenu HDR, et nous avons créé le Pro Display XDR pour Mac, et maintenant nous l'apportons à l'iPad Pro 12,9 pouces avec le Liquid Retina XDR »

Comme prévu par les nombreuses rumeursAvec elle, les performances graphiques font un bond de 40% et, plus globalement, des performances x75 par rapport à l'ancienne génération.Comme espéré, l', et la tablette embarque la prise en charge des derniers contrôleurs de jeu. Le nouvel iPad Pro est encore une fois annoncé comme l'appareil le plus rapide du genre.Le stockage peut monter àL'iPad Pro gère enfin la 5G jusqu'à 3,5Gbps ainsi que les ondes millimétriques (US seulement). Le nouvel iPad Pro prend en charge le Pro Display XDR à une résolution 6KLat, mais il y a un énorme pas en avant avec une toute. Ce nouvel iPad embarque une nouvelle fonctionnalité appeléequi effectue automatiquement unlors de selfie ou d'un tournage avec la tablette et effectue un zoom pour adapter les personnes dans la vue au fur et à mesure qu'elles vont et viennent.Le grand modèle (12,9 pouces) a un, il offre jusqu'à 1000 nits de luminosité plein écran, 1600 nits de luminosité de pointe. L'écran utilise du, mais en taille réduite (10 000 LED). Le tout affiche tout de même près de 4 millions de pixels sur l'iPad Pro 11 pouces et 5,6 millions sur le modèle 12,9 pouces. Apple indique inique queLe nouvel iPad Pro sera