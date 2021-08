Protection des enfants : le système CSMA divise, Apple publie une FAQ [sondage]

« Protections étendues pour les enfants »

« Depuis que nous avons annoncé ces fonctionnalités, de nombreux intervenants, y compris des organismes de protection de la vie privée et des organismes de sécurité des enfants, ont exprimé leur soutien à cette nouvelle solution, et certains ont posé des questions. Ce document sert à répondre à ces questions et à fournir plus de clarté et de transparence dans le processus. »

Au delà de la finalité des mesures, ce sont les procédés mis en place qui opposent deux camps : ceux qui soutiennent la lutte contre la pédo-pornographie par tous moyens et ceux qui estiment qu'il y a là un risque trop important en matière de vie privée et de confidentialité.Ce weekend,(surveillance des personnes, introduction d'une backdoor, détournement du système...). Parmi eux, on trouve(WhatsApp) qui monte au créneau sur Twitter , précisant qu'un tel système ne sera jamais mis en place sur la plateforme. Ou encore(Epic Games) dont le combat contre Cupertino n'est pas à présenter.demandant à Apple de ne pas déployer ses nouveaux outils de sécurité, avec des signataires plus ou moins connus, commeou Matthew Green (qui avait dévoilé le projet jeudi matin).Devant l’ampleur des débats, la firme a entendu rappelé que les fonctions présentées (le scan CSAM, le filtre d’iMessage ou celui de Siri) sont différentes et ne se recoupent pas.Rappelons que. La première concerne le mécanisme CSAM (pour, c'est à dire la capacité de détecter des contenus pédophiles), qui ne portera pour le moment que sur les iPhone et iPad américains, avec iCloud Photo activé Ce dernier utilise des. Ces derniers effectueront une comparaisonsur l'appareil avec les photos de l’utilisateur, et les signalera lors du téléchargement sur Photos iCloud.Si le match est concluant, la photo recevra un marqueur spécifique. Au bout d'un certain nombre, une équipe humaine vérifiera et appliquera une procédure spécifique, impliquant la désactivation du compte et l'information d'un Centre habilité. Rappelons que. Mais cela pourrait n'être jamais le cas au vu du nombre d'appareils concernés ou tout simplement des différences de législations dans les pays.