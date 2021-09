Prise en main du MX Keys Mini pour Mac : une version compacte pour le clavier Logitech

« haute performance et sécurisée »

La firme entend ainsi, et offre une alternative au Magic Keyboard sans pavé numérique d'Apple.Le clavier est livré avec un câble USB-C vers USB-C gris de 105 centimètres pour la recharge. L(non fourni). Cette nouvelle technologie serait selon le constructeurafin de répondre auxLa connexion Logi Bolt assure une sécurité accrue grâce au Bluetooth Low Energy 1, niveau 4, également connu sous le nom de. Le nouveau clavier affiche donc le logo Logi Bolt sur le dessous du périphérique, et ne sera pas compatible avec l'ancien dongle Unifying.Le MX Keys Mini pour Mac reprend la construction robuste du modèle pourvu d'un pavé numérique, avec un châssis en aluminium, des touchesconcaves, etLe clavier est plus incliné que celui d'Apple et légèrement moins compact. Pour le transport, le MX Keys Mini est notablement plus lourd avec 508 grammes sur notre balance, contre 239 grammes pour le Magic Keyboard.A l'usage,Logitech dote son clavier d'un rétroéclairage blanc, réglable sur sept niveaux d'intensité, avec la fonction permettant d'activer le rétro-éclairage lorsque l'utilisateur passe sa main au-dessus du clavier. Un essai en magasin reste la meilleure façon de savoir si la frappe et l'inclinaison du clavier vous conviennent.(par exemple, un Mac, un iPad et un iPhone . La fonctionest également de la partie, permettant de contrôler plusieurs machines avec le même périphérique.Autre particularité,. Il sera ainsi possible de choisir entre les trois périphériques, de modifier le rétroéclairage du clavier, de lancer la fonction dictée vocale, d'ouvrir le menu des emojis, de faire une capture d'écran, de couper le microphone (cela fonctionne au niveau du système y compris avec des microphones externes), de gérer le volume et la lecture, et d'activer le modeUn raccourci (Esc + fn), sans avoir à maintenir une touche à chaque fois (une option est également disponible via le logiciel). Logitech évoque une autonomie atteignant 5 mois avec le rétroéclairage désactivé (ce que nous n'avons pas eu le temps de vérifier).Avec ce MX Keys Mini pour Mac,, avec une frappe agréable, une disposition des touches reprenant celle des claviers de Cupertino, la possibilité d'appairer trois périphériques, un rétroéclairage, et des fonctionnalités supplémentaires qui pourront s'avérer intéressantes pour certains utilisateurs. Le MX Keys Mini pour Mac est d'ores et déjà référencé mais pas encore disponible. Une version universelle (comprenant les inscriptions sur les touches permettant son usage sur Mac et PC) est également proposée à 109,99 euros