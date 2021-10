Les ventes de Mac continuent de bien se porter (grâce aux Mac M1 ?)

« les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondial et du réseau logistique restent les principaux inhibiteurs d'une croissance plus élevée du marché des PC. »

Dans un contexte général de légère hausse, les perspectives sont toutefois plutôt moroses. En effet, après cinq trimestres de croissance à deux chiffres, cede hausse (pour 84,1 millions de machines vendues) fait pâle figure, même si les volumes semblent assez forts.Du côté de Cupertino, le trimestre est plutôt bon. En effet, elle enregistre(6,842 millions d’unités et une part de 8,5% il y a un an). Derrière ces chiffres, on pense évidemment aux Mac M1 MacBook Pro et iMac - qui offrent désormais une gamme complète et qui ont reçu un très bel accueil du public. Aux premières places, on retrouve toujours Lenovo (19,773 millions et 23,5%), HP (17,597 millions et 20,9%) et Dell avec 15,185 millions et 18,1%.Mais, Ishan Dutt, analyste principal chez, reste prudent et indique queEn effet, plus d'un an et demi après le début de la pandémie,notamment en Asie (principal lieu de production et d'assemblage). La situation a été également aggravé par unet des retards importants, qui n'arrivent pas à satisfaire la demande.