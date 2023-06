Une offre d'abonnement pour le Meta Quest 2, ça vous tente ?

Une offre d'abonnement Meta Quest+

Meta s'inspire donc du succès du Game Pass et du PlayStation Plus pour proposer son propre abonnement.(ou 69,99 euros par an). L'abonnement est proposé aux possesseurs de Meta Quest 2 et de Quest Pro, et sera bien entendu disponible sur le Quest 3 lorsque le nouveau casque VR de la firme sera commercialisé. Les utilisateurs de la première génération de Quest ne sont malheureusement pas conviés à la fête.Une offre de lancement permet de s'adonner aux deux premiers jeux, le très bon Pistol Whip (vendus 29,99 euros) et lePixel Ripped 1995 (19,99 euros), pour 1 euro le premier mois (jusqu'au 31 juillet).. Meta a d'ores et déjà annoncé que les titres qui seront proposés en août sont Mothergunship Forge (19,99 euros) et Walkabout Mini Golf (14,99 euros).Cette nouvelle formule pourrait permettre aux possesseurs de Meta Quest 2 et Pro, avec parfois d'éventuelles bonnes surprises. Personnellement, et si vous ne les avez pas essayés, je vous conseille fortement l'incroyable Superhot et le dansant Beat Saber, pour un résultat garanti.