Voici le Quest 3 : Meta coupe l'herbe sous le pied d'Apple

Voici le Meta Quest 3

Disponible cet automne à 499$

ignifugée

Baisse de prix et hausse de performances pour le Quest 2

. Comme indiqué récemment par Mar Gurman , le Quest 3 est donc un nouveau modèle embarquant trois nouveaux capteurs bien visibles en façade, des écrans avec une meilleure définition (sans donner de chiffres), l'ajustement simplifié de l'écart des lentilles via une molette, une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon XR promettant de doubler la puissance graphique afin d'offrir de meilleurs graphismes et une fluidité en hausse (un point important en VR afin d'éviter la nausée), et un format nettement plus compact que le Quest 2 ce qui devrait améliorer le confort.A l'image du Quest Pro, l(en monochrome sur le Quest 2) et dans une meilleure définition, avec la possibilité d'afficher des éléments en réalité augmenté, qui viendront donc se surpasser à l'environnement réel.qui permettront un contrôle précis en jeu et dans les diverses expériences proposées au catalogue. Si la technologie de Meta permet déjà le suivi des mains,. Ce dernier pourrait donc se contenter du suivi des mains, souvent moins précis en jeu pour la gestion des actions, pou de la compatibilité avec les manettes (réduisant l'immersion en jeu)., soit une petite augmentation par rapport au Quest 2. Cette présentation anticipée semble confirmer l'arrivée du casque d'Apple dans quelques jours à la WWDC 2023. Ce dernier aura fort à faire pour se démarquer, particulièrement si le tarif de 3 000 dollars évoqué par les rumeurs se confirme., et un catalogue d'applications et de jeux en adéquation. Sur ce point, il se pourrait que le casque puisse facilement faire tourner les programmes de l'App Store, mais il faudra sortir le grand jeu (sans jeu de mot) lors de la keynote du 5 juin pour séduire le public et lui faire dégainer la carte bancaireface à ce Quest 3.La firme en profite également pour annoncer, ainsi qu'une mise à jour logicielle boostant les performances du CPU de 26% et du GPU de 19% (11% pour le Quest Pro).