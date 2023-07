Plusieurs modèles de batterie pour le Vision Pro ?

Un casque avec 2 heures d'autonomie

Plusieurs modèles de batterie

Lors de la présentation d'Apple, nous apprenions que. Si certains peuvent trouver cela un peu juste, il sera également envisageable de brancher cette batterie au secteur et ainsi d'alimenter le casque sans limite de temps. Alors que les premiers kits de développement ne devraient pas tarder à arriver entre les mains des développeurs, Apple a d'ores et déjà mis en ligne quelques outils logiciels permettant, entre autres, de mettre à jour le logiciel interne du casque.En fouillant dans le code de ces logiciels, le leaker Aaronp613 a publié sur Twitter (pardon, sur X ) quelques découvertes intéressantes.. Il pourrait s'agir de modèles correspondant à différentes contrées, d'éléments conçus spécialement pour le kit de développement, ou encore de modèles de batterie pensés pour un usage en interne ou en Apple Store. Cupertino pourrait également vouloir proposer des batteries plus importantes en option afin d'augmenter l'autonomie lorsque l'utilisateur se trouve loin d'une prise (par exemple pour la lecture d'un film, cas d'usage évoqué à plusieurs reprises lors de la présentation).