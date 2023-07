Elon Musk renomme Twitter en "X"

Bye bye le petit oiseau !

X

Elon Musk aime le X

Le propriétaire de Twitter vient d'annoncer le changement de nom et de logo de la plateforme : Twitter va donc recevoir le nom deQuelques heures plus tard, le nom et le logo du compte de l'entreprise ont également été changés. Toutefois on note que le nom d'utilisateur conserve la mention @Twitter. Dans la bio du CEO, un seul site demeure : X.com !Mais la nouvelle n'est pas surprenante. ECette dernière détenue par Elon Musk a d'ailleurs été créée en amont du rachat. Elle pourrait également servir à d'autres opérations du même type ou à chapeauter de futurs projets.Mais elle marquait une nouvelle étape dans la restructuration de Twitter qui pourrait être renommée en X et rivaliser avec d'autres plates-formes comme WeChat. Une lettre chère au coeur d'Elon Musk !