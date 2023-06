Des images inédites de l'interface du casque Apple Vision Pro !

A quoi ressemble l'interface du Vision Pro ?

Le kit de développement du Vision Pro

Si le Vision Pro ne sera pas commercialisé de suite, il est possible de préparer sa sortie !On pourra évoluer dans une cuisine, un salon et une sorte de galerie d'art ornée de nombreux tableaux. L'écran d'accueil permet de découvrir les boutons déjà vus lors de la keynote, qui permettront d'accéder aux différentes applications.Sur les captures,et la liste des emojis,, l'affichage lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, le bouton traditionnel de Siri lorsqu'on fait appel à lui, les paramètres, une petite vue des Caraïbes dans Plans et enfin le centre de contrôle et le recherche Spotlight.Pour rappel, la firme californienne s'est fendue dans la nuit d'un petit mail à tous les développeurs enregistrés d'Apple leur annonçant la mise à disposition de la première beta de visionOS mais surtout du kit de développement Ce dernier permettra aux développeurs tiers de créer des applications pour le Vision Pro et ce sans posséder le casque mais depuis leur Mac. Notons que ce SDK est accessible via. Pour le moment, les développeurs n'ont pas encore accès au casque mais Apple devrait commencer à autoriser les tests à partir du mois prochain.