A 3500€ le casque, Apple ne livre pas toutes les sangles du Vision Pro !

ET UNE SANGLE SUR LA TÊTE (alouette) ?

Un accessoire en supplément ?

Premier à avoir levé le lièvre, Mark Gurman est revenu sur la question ce weekend.(on ne sait si elle est fixe ou si on peut s'en passer).D'ailleurs, on ne sait pas vraiment combien il pèse ! Lors des premières prises en main, certains ont estimé son poids à moins d'un demi kilo mais le site de Cupertino reste vague sur cette donnée.Dans sa dernière newsletter, le journaliste précise qu'Apple a élargi le test de son casque ARVR en interne à un plus grand nombre d'employés, et. Le problème aurait en effet été abordé lors des tests étendus.Le casque Vision Pro n'est pas léger, du fait de ses composants (aluminium et verre plutôt que des matières plastiques). Aussi, Apple a développé une sangle supérieure pour diminuer la pression du poids sur le visage.D'ailleurs en parlant de prix, on serait curieux de savoir combien serait facturée cette option....