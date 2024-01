Vision Pro : des photos et des témoignages mitigés de journalistes conviés par Apple

Vision Pro : des photos et des témoignages

Il faudra beaucoup de temps pour comprendre les aspects sociaux de cette affaire. L'expérience a été assez rapide. J'ai passé une demi-heure comme un enfant à contempler une planète extraterrestre, alors que je n'avais jamais quitté le canapé. Mais à la fin de ma démo, j'ai commencé à sentir le poids du casque, me ramenant alors immédiatement au monde réel. J’avais froncé les sourcils, tant j'étais concentrée et j’ai ressenti le début d’un léger mal de tête. Cette tension s'est dissipée dès que j'ai retiré le casque, mais en revenant à Manhattan, j'ai continué à rejouer la démo dans ma tête. Je sais ce que je viens de voir. J’essaie juste encore de voir où cela se situe dans le monde réel.

L’ajustement a pris du temps et a nécessité pas mal de réglages [...]. Tout d’abord, j’ai eu du mal à rendre le lettrage suffisamment net. C’était comme si j’étais assis dans le cabinet d’un ophtalmo et que j’essayais une lentille légèrement trop floue pour moi. Le resserrement des sangles m'a aidé à rendre le texte suffisamment net, mais cela m'a pincé le nez. La solution consistait à remplacer le coussin par défaut par un modèle plus léger. (Il y a deux sangles incluses dans la boîte, ainsi que deux coussins.) Avec ces deux ajustements – la bande Dual Loop et le coussin léger – je me suis enfin senti à l'aise.

Une expérience fantomatique ?

Apple ne cesse de souligner que le Vision Pro n'est pas destiné à vous isoler du reste du monde et que l'écran situé à l'avant du casque est conçu pour vous garder connecté aux autres. Nous avons donc pu voir une démo d'EyeSight – ce qu'un spectateur verrait sur cet écran en regardant quelqu'un portant le Vision Pro. C'est un peu ridicule, mais vous pouvez voir les yeux du porteur, qui font partie de ce qu'Apple appelle un « personnage ». (Malheureusement, nous n’avons pas pu créer nos propres personnages.) Lorsque la personne chargée de la démonstration de Vision Pro d’Apple a cligné des yeux, nous avons vu une version virtuelle de ses yeux cligner des yeux. Lorsqu’ils regardaient une application, une lumière bleuâtre apparaissait pour indiquer que son attention était ailleurs. Et lorsqu’ils est entré dans un environnement entièrement virtuel, l’écran s’est transformé en un reflet opaque. Si vous commenciez à leur parler pendant qu’ils regardaient un film, des yeux "fantômes" virtuels apparaîtraient devant vous. Et lorsqu’ils prenaient une photo spatiale, vous voyiez l’écran clignoter comme un obturateur.

La bande-annonce a débuté avec Alicia Keys chantant devant moi, ce que j'ai apprécié. Mais j'ai été encore plus surpris par les enfants qui jouaient au football avec des rhinocéros sur le terrain, et lorsque les animaux se sont précipités vers moi, j'ai physiquement reculé. J'ai adoré voir la texture de leur peau et la saleté à la surface, et j'ai également été impressionné lorsque j'ai vu le reflet d'un logo Apple sur la surface d'un lac au fond. Je n’ai pas vécu la même expérience émotionnelle que ma collègue, mais je peux voir à quel point cela susciterait des sentiments forts.

En regardant ces clips, en particulier les vidéos familiales qui me rappelaient mon propre enfant, je me sentais immergée, oui, mais aussi exclue ! Personne dans les vidéos ne vous voit ni n’interagit avec vous, évidemment. Tu es un fantôme. Je m'imaginais dans plusieurs années, regardant du futur des vidéos passées de ma fille, et je m'imaginais indifférente. Je ne m'attendais pas à avoir les larmes aux yeux lors d'un briefing Apple assez classique.

C'était pour moi l'un des aspects les plus frustrants de la démo. Bien qu'il existe plusieurs options de saisie – avec vos doigts, utiliser le contrôle visuel pour sélectionner les touches ou simplement utiliser Siri – aucune d'entre elles ne semble adéquate pour quelque chose qui ressemble à une utilisation prolongée. Il m'a fallu plusieurs essais pour épeler correctement Engadget dans la démo Safari. Cela m'a surpris, comme tant d'autres aspects de l'expérience Apple plus largement – le geste de pincement, le clavier tactile qui « fonctionne », comme Apple aime le dire au sujet de l'iPhone, a clairement besoin d'être amélioré. En attendant, il est plus difficile d’imaginer utiliser le Vision Pro pour un travail réel. Le Vision Pro semble beaucoup plus avancé pour le cinéma à la maison que pour travailler.

L'avis de Mac4Ever

vidéo immersive

mais à l'époque, interdiction de prendre des photos ou d'éventuelle capture d'écran. Cette fois, Apple lâche du leste, mais il s'agit à nouveau dePour Dana Wollman, chez Engadget , c'est plutôt la vision qui a posé problème :Enfin, leNilay Patel (The Verge)Enfin,Et justement,, mais pas forcément de façon positive :Dana (Engadget) rapporte égalementabsent en juin dernier.La VR se montre déjà impressionnante sur PlayStation ou avec le casque de Meta, mais: l'inconfort, les interactions avec les interfaces et avec les autres.Difficile à dire, surtout si le poids et les sangles grèvent rapidement l'expérience utilisateur, et rend l'expérience pénible au bout de quelques dizaines de minutes seulement.Sans jeux aussi aboutis que sur les consoles et PC actuels, il reste à Tim Cook, à supposer qu'on supporte le casque au moins 2H.