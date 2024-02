Insolite : on a essayé l'Apple Vision Pro dans la rue ! (vidéo)

Vision Pro : assez inutile en déplacement

Si vous ne l'avez pas déjà vue sur les réseaux sociaux, nous avons posté une vidéo assez amusante hier soir...





bloquer

Des sourires mais peu de réactions

Peu d'intérêt... pour l'instant !

En effet,. Si vous lancez une app ou affichez une fenêtre, il n'est pas possible de ladans un coin de l'écran et de poursuivre son chemin. Vous pouvez juste la tenir avec les doigts, mais ce n'est pas très pratique., un système de traduction de vos interlocuteurs... ça viendra peut-être, mais le casque se contente pour l'instant de vous, ce qui ne suffit généralement pas à tous les éviter, à cause de champ de vision réduit.A peine sorti de la maison,et nous demande ce qu'on pense du casque. Après un bref échange on continue notre route... impatients de découvrir les réactions des gens.. Il y a bien quelques sourires en coins, mais rarement plus. On a pu d'acheter un café, boire une bière dans un bar (sic!), se balader à un arrêt de bus pourtant bondé... La culture américaine est aussi un peu différente de l'Europe,Bref, au delà de la blague,. La prise de vue est assez médiocre, surtout en basse lumière et le casque est même un peu dangereux du fait de son champ de vision réduit et de la taille des capteurs, qui génèrent beaucoup de grains le soir venu.. Cela changera peut-être, mais en attendant, peu de chance de croiser un tel hurluberlu ces prochains mois dans la rue... sauf peut-être pour faire le buzz sur les réseaux sociaux.