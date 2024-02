Le Vision Pro n'est pas 4K, mais la résolution est incroyable !

Écrans du Vision Pro : pas tout à fait 4K ?

C’est certainement l’écran avec la plus haute densité que nous ayons jamais vu

Pour cette raison, les ingénieurs VR aiment utiliser une métrique légèrement plus sophistiquée pour mesurer la « qualité » de l’affichage : la résolution angulaire, mesurée en pixels par degré, ou PPD. Il s'agit du nombre de pixels horizontaux par degré d'angle de vision, et il nous permet de comparer des écrans de différentes résolutions, conçus pour être visualisés à différentes distances.

Comme dernier exemple, Karl Guttag, une connaissance d'iFixit, a publié un billet de blog expliquant pourquoi utiliser le Vision Pro en remplacement d'un bon moniteur est « ridicule ». L’essentiel est que lorsque vous transmettez la sortie du Mac dans le Vision Pro et que vous la suspendez dans les airs devant vous, vous n’utilisez qu’une petite partie des pixels disponibles. Même si les écrans du Vision Pro étaient réellement 4K, vous n’utiliseriez qu’une petite section centrale, le reste des pixels étant utilisé pour afficher la pièce environnante.



Selon Karl, cela donne lieu à un affichage virtuel sur Mac avec un PPD suffisamment faible pour voir des pixels individuels, ce qui n'est pas tout à fait l'expérience d'affichage de bureau standard. Ainsi, même si vous pouvez tout à fait utiliser votre Mac dans votre monde virtuel, vous préférerez un véritable moniteur 4K ou 5K pour un travail de qualité.

Quid de la batterie ?

4/10 en réparabilité

Lorsque Cupertino évoque les écrans du Vision Pro en ses propres termes marketing choisis avec soin, la firme parle d'un appareil embarquant 23 millions de pixels, soit plus qu'une TV 4K pour chaque œil. Les ceintures noires de tournevis d' iFixit (une agaçante habitude à Cupertino).Une fois le casque décortiqué comme il se doit, les techniciens ont pu jeter un œil aux écrans microOLED fabriqués par Sony., soit, selon iFixit, la taille d'un globule rouge, avec les sous-pixels rouge et vert l'un sur l'autre, entourés par des sous-pixels bleus. Les dalles comprennent des angles biseautés avec une zone principale mesurant 27,5mm de large sur 24mm de haut (environ 1 pouce/1pouce donc).En se basant sur la taille des pixels et la surface de la dalle,, soit juste en dessous de la 4K UHD (3840 x 2 160 pixels) pour la valeur horizontale et nettement au-dessus pour la verticale. Si ce ne sont techniquement pas des dalles 4K UHD (ce pourquoi Apple n'utilise pas ces termes),(pour pixels par pouce). Pour vous donner une idée de la densité assez folle des pixels,. Victoire haut la main du Vision Pro sur ce point, lui permettant d'offrir une image impressionnante en limitant fortement l'effet de grille (la possibilité d'apercevoir les pixels à l'œil nu pendant l'utilisation). Bien évidemment,, ce qui fait qu'un écran 54 pouces 4K avec sa résolution de 68 ppp affiche une image à la définition satisfaisante à une distance normale d'utilisation., comparé aux 95 ppd d'un écran 65 pouces à environ 2 mètres de distance, ou aux 94 ppd d'un iPhone 15 Pro Max placé à 30 cm de l'utilisateur. Les écrans du Vision Pro sont tellement proche des yeux, que la mesure de la résolution angulaire s'en ressent fortement., qui, une fois ouverte un marteau et ce qui ressemble à un ciseau à bois, dévoile trois cellules de 15,36Wh affichant une capacité totale de 46,08Wh,. Étrangement, cela représente une capacité 20% plus élevée que les 35,9Wh indiqués par Apple.La batterie délivre 13V au Vision Pro,, afin d'éviter qu'un utilisateur ne branche un autre appareil, et ne le détruise.Au final, entre l'écran externe assez fragile et difficile à réparer, et une batterie, certes remplaçable facilement, mais exigeant des outils de torture avant d'en apercevoir les entrailles, l(une note provisoire, le temps d'en apprendre plus sur la bête), soit une note plutôt faible, mais pas si mauvaise pour Apple, tant la marque est habituée aux scores médiocres sur ce plan.