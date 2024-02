YouTube rétropédale et trouve finalement le Vision Pro digne d'intérêt !

Une application dédiée mais pour quand ?

très excité

Nous avons été ravis par le lancement du Vision Pro et nous le soutenons en s'assurant que les utilisateurs de YouTube aient une excellente expérience via Safari. Nous n'avons pas de plans spécifiques à partager pour le moment, mais nous pouvons confirmer qu'une application Vision Pro est bien inscrite sur notre feuille de route.

une grande partie de ces contenus [ayant ]été créée pour des appareils qui n'offrent pas une expérience spatiale de haute qualité

(on ne rappellera point l'adage...) ! Fin janvier, la plateforme -propriété d'Alphabet- déclarait que non seulement elle ne développerait pas d'application adaptée au casque, mais qu'en plus, elle ne permettrait pas non plus à l'application YouTube pour iPad de tourner sur le nouveau fleuron d'Apple.Quoiqu'il en soit,-sans ambage- dans un communiqué écrit à, se déclarant officiellementpar le lancement de Vision Pro. Désormais,. De même, il n'y a(ce qui pourrait être une solution d'attente).De leur côté,et n'ont toujours pas l'intention de permettre à leur application iPad respective de tourner sur le Vision Pro ou d'en fournir une sur visionOS. Mais il faut dire que les deux firmes ont un certain passif (surtout la première) avec Cupertino.Enfin, il reste une petite question à régler entre Apple et Youtube, la firme californienne a en effet confirmé qu-ce qui est bien dommage vu la taille du catalogue vidéos VR et à 360°. Cupertino s'est en effet justifiée au regard de la qualité de l'expérience qu'elle veut offrir à ses utilisateurs,Mais il est probable que la firme entende privilégier pour le moment ses propres apps et contenus (dont la série des Apple Immersive : Alicia Keys : Rehearsal Room, Adventure, Wild Life, Encounter Dinosaurs), sans compter les quelques 150 films en 3D dont certains en version High Frame Rate.