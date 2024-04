Meta améliore le Quest 3 via une mise à jour : quelles sont les nouveautés ?

Une mise à jour consistante pour le Meta Quest 3

Nous avons amélioré la définition perçue pour le mode passthrough en optimisant le pipeline. Cela permet aux utilisateurs de voir plus facilement des détails plus fins et de lire des textes plus petits dans le monde réel, comme les notifications sur l'écran d'un smartphone.



Nous avons affiné le pipeline de traitement de la caméra pour améliorer la couleur, l'exposition, le contraste et la plage dynamique en mode passthrough. Cela permet aux couleurs de mieux correspondre au monde réel. Nous avons également réduit le grain (c'est-à-dire le bruit de l'image) dans des conditions de faible luminosité, ce qui permet une expérience globalement plus confortable dans une large gamme de conditions d'éclairage.

Des microphones externes pour le Quest 3

Meta continue de peaufiner l'expérience utilisateur des Quest 3 avec une nouvelle mise à jour apportant d'intéressantes fonctionnalités. Avec cette mise à jour v64 et en sus du mode permettant de profiter au mieux du casque lorsque l'utilisateur est en position couchée (déjà disponible sur les Quest 2 et Quest Pro),. Ce mode est assez important puisqu'il permet d'utiliser les caméras pour afficher l'environnement du porteur au sein du casque grâce aux caméras extérieures.Selon les notes de version,ce qui permettrait notamment d'afficher davantage de détails; et de permettre de lire plus facilement des textes avec le casque sur les yeux, par exemple ce qui s'affiche sur l'écran de votre smartphone.Meta en profite pour. Pour profiter du mode couché et des microphones externes, il faudra obligatoirement passer par les réglages et activer ces deux fonctions expérimentales. La mise à jour v64 est actuellement en cours de déploiement et devrait être rapidement disponible pour tous les utilisateurs.