De nouveaux contenus immersifs pour l’Apple Vision Pro

Une. Un teaser figure d'ailleurs dans la sectiondu Vision Pro. Pour rappel, il s'agit de contenus dédiés aux voyages aériens (on en prendra sans doute plein les yeux), qui proposeront. Au menu :Notons que le premier épisode se déroule à Hawaï, le deuxième épisode regardera les feuilles d'automne tomber en Nouvelle-Angleterre.Il s'agit de vidéos 3D à 180 degrés tournées en 8K, censées apporter une expérience unique allant au delà des films 3D disponibles et même des vidéos spatiales que l'on peut créer via le Vision Pro ou l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Jusqu’à présent, le catalogue était un peu restreint avec quelques courts métrages et une vidéo sur le foot etElle commence par, retraçant des. Le premier épisode -d’ores et déjà disponible- vous emmènera dans un vol en montgolfière au dessus de la Cappadoc (en Turquie), et ce, en attendant un deuxième épisode -Arctic Surfing- qui sortira à l’automne.dévoilera son premier volet avec. On découvrira le. Un second opus vous proposera de suivre une palanquée de plongeurs aux Bahamas.Enfin, en septembre,, qui révéleraavec des volcans, des cascades et d’autres sites du côté d’Hawaï. Le tout avant un deuxième épisode plus classique en Nouvelle-Angleterre.A cela, vont s’ajouter une performance de, un aperçu des coulisses duet une série sportive dénomméequi fera ses débuts durant le courant de l’année., dont l’action se déroule durant la Seconde Guerre mondiale.N’hésitez à revoir notre test du Vision Pro après 6 mois d’utilisation