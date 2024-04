Avec le Vision Pro, les Persona vont se balader dans les pièces

Un persona plus "réel"

un clic rapide dans le Centre de contrôle a fait sortir les personas de leur cadre pour les amener dans mon salon. Les deux personnes n'étaient pas réellement dans la pièce et elles ne pouvaient pas voir mon appartement en désordre, mais leurs têtes, leurs mains et la partie supérieure de leur torse flottaient, comme si elles se tenaient devant moi.



A gauche et à droite. Ils pouvaient se déplacer dans leur espace physique pour se rapprocher ou s'éloigner de moi ou l'un de l'autre, et je le pouvais aussi. Si vous essayez de traverser un autre Persona, elle se transforme en une carte de contact en forme de cercle .

Comment fonctionne le Persona ?

Pour rappel, le Persona est une sorte d'qui apparaît -lors d'un appel FaceTime- à ses interlocuteurs lorsqu'on porte un Vision Pro. Il peut êtredans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonctionLa mise à jour -pour tous les utilisateurs d'Apple Vision Pro exécutant visionOS 1.1 ou version ultérieure- améliore également apparemment le rendu des yeux, en se basant notamment sur les captures effectuées par la fonction EyeSight (qui permet d'afficher les yeux sur l'écran externe).Selon nos confrères américains, une, et ce, dès aujourd'hui. Cette dernière(les), et sera pour le moment limitée à cinq participants à la fois.Ainsi, Raymond Wong, d'Inverse,deslors d'une communication FaceTime avec deux représentants d'Apple.Pour utiliser le Persona,. Pendant que l'appel FaceTime est en cours, le Persona sera capable de copier les expressions faciales et les mouvements de la main, de telle sorte que la conversation ressemble plus à une interaction réelle. Lorsqu'on configure un Persona, lIl faut tenir le casque avec ses caméras avant face à l'utilisateur, et faire le petit rituel droite-gauche, en haut-en bas etc.Cet avatar pourra être personnalisé dans le menu Réglages de l'appareil ou dans les applications tierces via la fonction Persona Virtual Camera.