Des budgets à la hausse depuis plusieurs années

en hausse constante depuis des années

Nous avons redéployé beaucoup de personnes sur l'IA, qui étaient affectées sur d'autres projets. Du point de vue du centre de données, comme vous le savez, nous avons une approche hybride

Un calendrier à plusieurs vitesses

Nous sommes engagés, comme vous le devinez, avec les deux organismes de réglementation que vous avez mentionnés [ndlr : en Chine]. Et notre objectif est d'aller aussi vite que nous le pouvons, évidemment, parce que notre objectif est toujours de mettre à l'en des fonctionnalités pour tout le monde. Nous devons comprendre les exigences réglementaires avant de pouvoir nous engager à le faire et à un calendrier pour le faire, mais nous sommes très engagés de manière très constructive avec les deux. (Tim Cook lors de l'appel des résultats)

Hier soir, Apple a affiché une hausse de son chiffre d'affaires de 4,87 % sur une année. Pour ce trimestre, elle enregistre un très beau chiffre d'affaires de 85,777 milliards de dollars et un bénéfice de 1,40 dollars par action, soit un bénéfice total de 21,448 milliards de dollars (en hausse de 7,88 % sur un an). Comme à chaque trimestre, il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture, puisque les résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes.

En juin, lors de la WWDC, Apple avait officialisé son entrée dans le segment de l'Intelligence Artificielle, en dévoilant de nombreuses fonctionnalités d'Apple IntelligenceIl glisse également que ce budget est-histoire de faire taire les rumeurs d'un éventuel retard de la firme. En effet, certains estimaient Apple à la traine, ayant manqué le train de l'IA depuis longtemps.On notera au passage que le budgeta passé un cap ce trimestre en franchissant pour la première fois la barre symbolique des 8 milliards avecLes premières fonctions ne seront disponibles qu'à l'automne -non pas avec iOS 18 et la commercialisation des iPhone 16 mais avec iOS 18.1. De plus, tout le monde ne pourra pas en bénéficier,Pire,, le programme étant suspendu pour des raisons légales -le DMA pour les premiers et les lois locales pour les seconds. En outre, il faudra aussi posséder un iPhone 15 Pro / Pro Max ou un iPhone 16 / iPhone 16 Pro, un Mac ou un iPad doté a minima d'une puce M1.Autant de limitations qui pourraient donc gêner l'accueil du public, et bien sûr des investisseurs de Cupertino !Après tout, Apple aurait-déjà énormes- pour le développement d'Apple Intelligence.