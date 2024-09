Meta Orion : enfin des lunettes AR qui se considèrent ?

Un champ de vision amélioré

Architecture de calcul sans fil

Vous n’allez pas pouvoir les acheter tout de suite

Le bracelet qui permet d'analyser les mouvements

Vers une commercialisation future ?

Le boîtier déporté pour traiter les opérations complexes

Les lunettes de réalité augmentée Meta Orion, une avancée significative par rapport aux dispositifs existants. À titre de comparaison, les Snap Spectacles atteignent 46 degrés, et le HoloLens 2 propose 52 degrés. Cette performance est obtenue grâce à l’utilisation de lentilles en carbure de silicium, un matériau offrant un indice de réfraction élevé, et de projecteurs microLED, plus compacts et économes en énergie. Le design des Orion, bien que compact, intègre une technologie miniaturisée avancée, permettant une résolution angulaire de 13 pixels par degré, similaire à celle du premier Oculus Rift. Mais ici, il s’agit de lunettes au design très classique.Les Meta Orion se distinguent également par une architecture de calcul déportée. Contrairement à d’autres lunettes de réalité augmentée,. Les lunettes elles-mêmes gèrent le suivi de position, des mains et des yeux, ainsi que les algorithmes graphiques spécifiques, tandis que le boîtier externe se charge du rendu et du traitement général., tout en assurant une autonomie limitée de 2 à 3 heures. L’interaction se fait via un bracelet, qui capte les mouvements des doigts en analysant l’activité musculaire du poignet.À ce stade, les Meta Orion ne sont pas destinées à une commercialisation., les réserve à un usage interne et de démonstration. Meta utilise ces prototypes pour tester des applications telles que l’assistance par Meta AI, les jeux en réalité augmentée, les appels vidéo et l’utilisation d’écrans virtuels. Par exemple, l’assistant Meta AI peut fournir des indications visuelles pour accomplir certaines tâches, et les appels vidéo permettent d’afficher la caméra de l’interlocuteur sur un écran virtuel. Mais vous l’avez compris, ces fonctionnalités restent expérimentales et limitées à un cercle restreint de développeurs. Meta indique que les technologies des Orion pourraient être intégrées dans des produits futurs, mais aucune date de commercialisation n’a été annoncée. L’entreprise se concentre actuellement sur la réduction des coûts de production, l’amélioration de la qualité des écrans et la miniaturisation du format., mais des défis importants subsistent avant de parvenir à un produit viable, notamment le coût de production. Pour l’instant, Meta continue de tester et de développer ces technologies dans un cadre restreint. Mais on a quand même hâte de voir ce que cela pourra donner dans les années à venir !