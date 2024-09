Comme l'AI Pin d'Humane, le Rabbit R1 est un cuisant échec

Qu'est-ce que le Rabbit R1 ?

un cuisant échec

Selon Jesse Lyu, le fondateur et dirigeant de Rabbit, l'appareil n'est pas censé remplacer votre smartphone, contrairement à l' Ai Pin de Humane (qui est un fiasco). Son rôle est de se comporter plutôt comme une sorte de télécommande pour vos applications.Rabbit entend vous proposer avec le R1 un appareil plus simple et intuitif à utiliser que votre smartphone en s'appuyant sur l'IA (il a été conçu pour réussir là où les assistants virtuels comme Siri, Alexa ou Google Assistant ont échoué). La firme a élaboré pour cela une IA (un Large Action Model) permettant d'obtenir une réponse en moins de 5 ms., afin de répondre à toutes les requêtes vocales, que ce soit une simple question, une action comme lancer de la musique sur un appareil ou un scénario de domotique, ou encore analyser ce que voit sa petite caméra.Le mois dernier, Humane a reconnu l'échec de son AI Pin, et- ce qui est très peu. Pour le moment, l'équipe a déployé 16 mises à jour sur le R1 depuis sa date d'expédition initiale mais cela ne suffirait à susciter l'engouement, un produit pas assez abouti et commercialisé sans doute trop tôt.Du côté d'Humane, la situation n'est guère mieux. D'après les derniers chiffres, le nombre des retours du produit serait supérieurs au nombre des ventes. Celui-ci est plutôt dramatique :En outre,avant même le stade de l'expédition -ce qui en terme de pourcentage n'est pas une réussite commerciale. Globalement, Humane n'aurait enregistré qu'un peu plus de 9 millions de dollars de recette et pour un million de dollars de produits retournéses retours seraient donc bons pour la casse, ou le recyclage direct -ce qui va représenter une nouvelle perte sèche ! Avec six ans de développement et plus de 200 millions de dollars investis, il serait donc en lice pour devenir l'un des échecs les plus cuisants de 2024.Voila qui n'augure rien de bon pour les autres produits en préparation. On pense notamment au nouveau bébé que Jony Ive et Sam Altman préparent en secret.