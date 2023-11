L'Ai Pin de Humane à 699$ va-t-il remplacer votre smartphone ?

Voici l'Ai Pin de Humane

plus humain

C'est un nouveau type d'appareil portable et une plateforme qui a été entièrement conçu dès le départ pour l'intelligence artificielle. Et il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone ou de tout autre appareil.

Laser Ink

699$ + un abonnement à 24$

Pour rappel, la firme fondée en 2017 par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, a(que dire alors du Vision Pro ?). Ce challenge de taille pèse donc sur les épaules du premier produit signé Humane, l'Ai Pin (avec un i minuscule).L'Ai Pin se porte sur soi en s'accrochant à vos vêtements de plusieurs façon, dont un clip, ou encore une batterie magnétique améliorant l'autonomie et fournie dans la boite, et le tout se charge dans un petit boitier ovoïde (photo d'accroche de l'article). L'appareil projette ses informations, par exemple sur la paume de l'utilisateur, grâce à un affichagemonochrome avec une définition de 720p (pas gagné de jouer à Fortnite).Certaines fonctionnalités ont été présentées lors de la première démonstration, comme(mails, messages, évènements ajoutés au calendrier), ou encore la capacité d'obtenir des informations sur un objet placé en face de la caméra.L'Ai Pin dispose d'une caméra de 13 mégapixels avec un angle de vue de 120° et ouvrant à f/2.4, d'un capteur 3D, d'un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1, un emplacement pour une carte SIM et un GPS.Humane reste assez flou sur l'ergonomie exacte de l'appareil mais indique qu'(la firme cite Open AI),lorsque l'image est projetée sur cette dernière.. Reste à savoir si Humane commercialisera son produit sur notre territoire, et à en apprendre un peu plus au sujet de cet éventuel successeur du smartphone.