Safari va prendre en charge les vidéos et photos spatiales sur Vision Pro

spatiales

Une nouvelle étape pour Safari

Fonction de conversion des photos classiques

Une technologie toujours réservée aux utilisateurs de Vision Pro

À ce jour, ces contenus spatiaux ne sont visibles avec un Vision Pro que via l’application Photos ou par partage direct (AirDrop, iMessage). Avec l’ajout de la prise en charge de Safari, Apple. La mise à jour de visionOS qui inclura ce support intégré pour les photos et vidéos en 3D dans Safari est prévue pour fin 2024.D’après Apple, cette option permettra aux créateurs de sites de proposer des contenus spatiaux en relief aux utilisateurs de Vision Pro, tout en affichant ces mêmes contenus en 2D pour ceux qui accèdent aux sites sur des appareils classiques.. Par ailleurs, la capture de photos spatiales pour les modèles d’iPhone 15 Pro sera disponible avec iOS 18.1, dont le déploiement est attendu sous peu.Le Vision Pro offre également une fonctionnalité permettant de convertir des images classiques en versions spatiales, pour offrir une représentation en relief de photos existantes, y compris des photos anciennes ou d’archives., ce qui pourrait potentiellement élargir les applications possibles de la 3D au sein de vos archives photos.Pour l’instant, seuls les utilisateurs de Vision Pro pourront tirer parti de cette nouveauté. Les contenus spatiaux resteront des images en deux dimensions pour les autres utilisateurs., en attendant une version plus abordable du casque, prévue pour 2025 . En parallèle, Apple continue de tester d’autres usages des contenus 3D, en particulier sur les plateformes concurrentes qui adoptent également la 3D dans leurs casques.Le lancement de ce support pour Safari s’inscrit donc dans une stratégie d’intégration plus large de la 3D, visant à standardiser l’utilisation de contenus spatiaux au-delà des applications Apple actuelles.