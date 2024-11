Lunettes connectées : Apple ne laissera pas le champ libre à Meta et Ray-Ban

(Je suis vraiment très fort en Photoshop)

Projet “Atlas”

Atlas

Pas très discret quand même

Meta inspire Apple

En voilà un qui a vu juste

Une alternative aux casques de réalité augmentée coûteux

Apple est en retard

Que pensez-vous des lunettes connectées de votre côté ?

Dans le cadre de son projet interne surnommé, Apple a lancé une étude auprès de ses employés pour recueillir leurs avis sur les lunettes intelligentes, une technologie qu’elle pourrait intégrer dans ses produits futurs. Ce projet, lancé récemment, permet à Apple d’explorer discrètement le marché en analysant les caractéristiques de modèles concurrents comme les Ray-Ban de Meta.et de tester l’intérêt des utilisateurs potentiels pour les lunettes intelligentes, un secteur en plein essor. Le succès planétaire des Ray-Ban Meta en témoigne.Vous l’avez compris, cette initiative d’Apple fait écho aux récents succès de Meta dans ce domaine. Les lunettes intelligentes de Meta, développées en partenariat avec Ray-Ban, bien qu’elles n’intègrent pas de véritables capacités de réalité augmentée, offrent des fonctions utiles comme la prise de photos, l’écoute de musique et l’assistant vocal (très limité en France pour le moment)., capable de s’adresser à un plus large public. À travers cette étude, Apple cherche clairement à affiner les fonctionnalités idéales pour ses futures lunettes en s’inspirant des avancées de ses concurrents.Le casque Vision Pro d’Apple , destiné à la réalité augmentée, a rencontré des critiques pour son prix élevé et sa taille encombrante. À l’inverse, le marché des lunettes intelligentes, bien que techniquement moins ambitieux, présente l’avantage d’offrir des dispositifs plus portables et abordables., avec davantage de capteurs et une autonomie améliorée, pour un usage quotidien sans l’encombrement d’un casque de réalité augmentée. Cette solution pourrait répondre aux attentes des consommateurs pour un appareil facile à porter et élargir l’offre de produits connectés d’Apple.Malgré l’intérêt d’Apple pour ce secteur, il est peu probable que des lunettes intelligentes soient disponibles dans un futur immédiat. Des défis techniques, tels que la miniaturisation des composants pour une meilleure ergonomie, freinent le développement., sont également un sujet délicat pour Apple, qui ne peut se lancer tête baissée dans ce domaine.À la rédaction de Mac4Ever, on est déjà deux à les porter régulièrement ! Alors, on a hâte qu’Apple se lance là-dedans.