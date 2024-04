Les lunettes AR de Meta s'émancipent de l'iPhone avec une intégration Apple Music

Une application plus indépendante

Comment mettre à niveau ses Meta Ray-Ban :

- Avoir la dernière version de l'app Meta View

- Ouvrir l'application Meta View sur votre téléphone

- Aller dans le menu Paramètres

- Choisir l'option Vos lunettes > Mises à jour

La collection de prototypes de Meta

Un avenir prometteur

En attendant la nouvelle génération qui pourrait arriver en 2027,, via la dernière mise à jour de l'application compagnon Meta View (disponible en plusieurs langues dont le). Pour rappel, les montures disposent de haut-parleurs intégrés, ce qui permet d'écouter de la musique.Jusqu'à présent, il était possible de lire une chanson depuis la plateforme de Cupertino mais on devait le faire manuellement en ouvrant l'application Musique sur l'iPhone. Cette mise à jour logicielle permetet de connecter directement son compte Apple Music aux lunettes.En marge de son casque ARVR, Meta a choisi de développer ce produit plus portable, et avec raison.Avec ces lunettes, les utilisateurs peuvent prendre des photos et des vidéos de ce qu'ils voient en cliquant simplement sur un petit bouton, mais aussi diffuser en direct sur Instagram ou pour passer des appels téléphoniques.qu'avec un casque -sans parler du prix qui est largement plus abordable.: la traduction en temps réel d'un texte que vous regardez, ou encore l'analyse des objets que vous regardez (deux fonctions à venir sur les Ray-Ban Smart Glasses), que ce soit pour vous donner des informations contextuelles, ou une recette de cuisine adaptée aux ingrédients devant vous.En France,et sont disponibles en différents modèles et couleurs. Il est, de plus, tout à fait possible de rajouter des verres à sa vue.