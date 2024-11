Vision Pro : une nouvelle expérience musicale immersive en approche

Un contenu musical immersif !

D'après la petite bande annonce, celle-ci sera axée sur la chanson inédite, qu'il a dévoilée en avant-première lors d'un concert en Australie le mois dernier, en amont de son prochain albumNotons que le 15 novembre correspondra également auPour le moment, on ne sait si ces nouvelles commercialisations vont permettre de relancer les ventes du casque, quiIl faut dire qu'au bout de huit mois, il y a toujours peu d'applications et surtout de contenus adaptés au produit, et les développeurs ne paraissent pas très motivés pour apporter leurs programmes au casque.Aussi, à presque 4000 euros et avec cet usage finalement très limité, le casque d'Apple est plutôt bien parti pour être un échec (même si Tim Cook préfère dire qu'il est un produit). En pratique, les consommateurs ont plutôt tendance à se rabattre sur d'autres produits, plus sympas à utiliser et nettement plus abordables commeDepuis le 6 septembre 2024, les possesseurs d'un Vision pro peuvent regarder une. Plusieurs teasers figurent d'ailleurs dans la sectiondu Vision Pro.Pour rappel, il s'agit de contenus dédiés aux voyages aériens (on en prendra sans doute plein les yeux), qui proposeront. Au menu :Notons que le premier épisode se déroule à Hawaï, le deuxième épisode regardera les feuilles d'automne tomber en Nouvelle-Angleterre.Il s'agit de, un court métrage immersif écrit et réalisé pour emmener le spectateur avec lui, tout au fond des océans pendant la Seconde Guerre mondiale.Le casque permet alors de vivredans: à savoir en Australie, au Canada, à Hong Kong, en, en Allemagne, au Japon, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les utilisateurs en Chine devront utiliser les applications Migu Video et Tencent Video.N’hésitez à revoir notre test du Vision Pro après 6 mois d’utilisation