AirGo Vision + ChatGPT : les Ray-Ban Meta ne sont plus seules

Une nouvelle concurrence

Une intégration avancée avec ChatGPT, et plus encore

Une expérience utilisateur optimisée

Avec le lancement des AirGo Vision, Solos propose des lunettes intelligentes intégrant ChatGPT-4o à un prix compétitif identique à celui des Ray-Ban Meta , soit 299 dollars. Ces lunettes proposent une fonction de reconnaissance visuelle permettant d’identifier objets, textes ou personnes, mais aussi de répondre en temps réel aux questions des utilisateurs.Des fonctionnalités qui existent en partie sur le modèle de Ray-Ban , même si toutes ne sont pas encore disponibles en Europe.Un des points forts des AirGo Vision est aussi un des points faibles de Ray-Ban, elles sont pensées avec un design modulaire, permettant de changer facilement les montures.Ce système, possible grâce à la technologie SmartHinge et des connecteurs USB-C, cherche à donner un contrôle total sur la vie privée, sans compromettre les fonctionnalités. Les lunettes sont assez légères (42 grammes) et disponibles en deux styles, Krypton 1 et Krypton 2, avec sept coloris et des options de verres correcteurs.Outre ChatGPT-4o, les AirGo Vision sont compatibles avec d’autres IA, comme Google Gemini et Claude d’Anthropic, comme ça pas de jaloux.Ces lunettes sont aussi capables de prendre des photos à la demande, comme les Ray-Ban, ce qui est pratique quand on a les mains prises. Leur autonomie permet jusqu’à 2 500 interactions ou captures d’images en une seule charge, ce qui semble énorme et qu’il faudra confirmer à l’usage.Les lunettes proposent un mode, qui permet d’éliminer le besoin de maintenir l’application mobile ouverte pour accéder aux fonctionnalités de l’IA.Les lunettes sont proposées à des tarifs variés : 299 $ pour la version caméra, 149 $ pour la monture seule, et 349 $ pour un ensemble combinant les deux. Disponibles sur le site de Solos dès aujourd’hui, elles sont livrables en France, mais le site ne fait aucune mention d’une bonne utilisation du produit en Europe, et vous le savez, on commence à se méfier. On a donc contacté la marque pour avoir des infos à ce sujet.