Les lunettes anti-lumière bleue : arnaque ou vraiment utile ?

La lumière bleue : qu’est-ce que c’est ?

Les lunettes anti-lumière bleue : utiles ou surévaluées ?

Pas du tout flippant comme campagne

Une manne pour les opticiens

Ray-Ban et son filtre anti-lumière bleue

Conseils pour préserver sa vue

Il est plus confortable de travailler dans une ambiance lumineuse stable.

La lumière bleue, présente naturellement dans la lumière solaire, est aussi émise par les écrans d’ordinateurs, smartphones et éclairages LED.Si elle joue un rôle dans la régulation du cycle veille-sommeil en journée, son exposition excessive en soirée pourrait perturber la production de mélatonine, l’hormone du sommeil. C’est ce lien potentiel avec la fatigue visuelle et les troubles du sommeil qui a conduit à la création de lunettes filtrant cette lumière.Les études scientifiques sur le sujet sont vraiment très mitigées. Une revue systématique de la Cochrane (dit autrement, une analyse de la plupart les données scientifiques existantes) a rassemblé les résultats de 17 études impliquant 619 participants.Une autre étude a aussi révélé que ces verres bloquaient seulement entre 6 % et 43 % de la lumière bleue, sans démontrer clairement un bénéfice direct pour la santé oculaire.Pire encore, il n’existe pas de preuves solides que la lumière bleue cause des dommages aux cellules oculaires.Les filtres anti-lumière bleue sont surtout devenus un argument marketing de poids dans l’industrie de l’optique, avec ces promesses de protection contre la fatigue oculaire et les effets nocifs des écrans sur le sommeil.Cette stratégie est renforcée par des communications qui mettent parfois en avant des dangers non prouvés scientifiquement. En pratique, l’ajout de ce filtre est souvent proposé comme une option premium lors de l’achat de lunettes, et augmente le prix des verres de 30 à 70 € selon l’opticien et la qualité du traitement. Par exemple, des enseignes comme Générale d’Optique ou Afflelou proposent cette option à partir de 35 €, alors que des marques haut de gamme peuvent facturer jusqu’à 100 €.Pour revenir aux Ray-Ban Meta que j’utilise quotidiennement, elles sont équipées, comme d’autres modèles de la marque, de ces filtres conçus pour bloquer la lumière bleue et protéger contre les UV.Si vous passez de longues heures devant un écran, les lunettes anti-lumière bleue peuvent être un complément agréable,, mais elles ne remplacent pas les bonnes pratiques, comme les pauses régulières ou l’évitement des écrans avant de dormir.J’ai pour ma part tendance à essayer, comme je vous le disais plus haut, de limiter mon temps passé devant les écrans en fin de soirée,(ou au minimum), et le reste de la journée, à baisser la luminosité de mon écran autant que possible.Une proche, orthoptiste, m’a confirmé que les filtres anti-lumière bleue relèvent surtout du marketing.Alors, pensez à ouvrir vos rideaux en journée et à allumer les lumières de votre bureau . Et puis surtout, parce que la santé des yeux c’est important, faites plutôt des petites visites de contrôle chez l’ophtalmo tous les 2-3 ans, même si vous n’avez aucun problème de vue.