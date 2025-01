Quel rôle a joué le Vision Pro dans Wicked, le préquel du Magicien d’Oz ?

Wicked, Oz avant Dorothy !

Wicked : La Véritable Histoire de la méchante sorcière de l’Ouest

Quelle utilisation du Vision Pro ?

Pour Wicked, nous avions de nombreux effets visuels dispersés à travers le monde. Avec le Vision Pro, je pouvais être chez moi et profiter d’un écran virtuel plus grand que celui de notre salle de projection. Je pouvais également communiquer en direct avec des collaborateurs sur différents continents tout en visionnant les séquences.

Une nouvelle dimension à la manière d’aborder un projet créatif

Autres contenus ARVR

Apple Vision Pro : un échec qui en rappelle un autre

Apple et Meta : deux stratégies pour les lunettes de réalité augmentée



. Ce dernier, conçu par Stephen Schwartz et Winnie Holzman, a fait ses débuts sur Broadway en 2003 et s’inspire lui-même du roman de Gregory Maguire,Ce premier film se concentre sur l’adaptation du premier acte de la comédie musicale. L’histoire plonge les spectateurs dans l’, bien avant l’arrivée de Dorothy Gale, et explore les événements qui ont conduit à la transformation d’, la sorcière verte, en une figure incomprise et redoutée.Avec un casting de choix ! Le film met en lumière les performances dedans le rôle d’Elphaba et d'dans celui de Glinda, deux jeunes femmes aux trajectoires opposées mais indissociables.. Il dit avoir pu travailler de manière innovante sur ce projet ambitieux, en tirant parti de ses fonctionnalités avancées de réalité augmentée, notamment ouvrir plusieurs fenêtres simultanément et de les intégrer dans leur environnement réel.. Il a notamment utilisé ses doigts pour zoomer ou dessiner sur l’écran afin de souligner des détails nécessitant des ajustements en post-production.Dans une vidéo publiée par Apple, il partage son expérience et explique comment l'du Vision Pro a stimulé sa créativité, apparemment une clé pour donner vie à l’univers enchanteur du pays d’Oz. Notons que Jon M. Chu a été l’un des premiers réalisateurs à exploiter cette technologie, montrant un certain potentiel pour réinventer la manière dont les films sont montés,