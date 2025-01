L’Apple Vision Pro bientôt compatible avec le service GeForce NOW de Nvidia

NVIDIA GeForce NOW sur Apple Vision Pro : une annonce attendue

Lors du CES 2025, Nvidia a donc confirmé l’arrivée imminente de GeForce NOW sur l’Apple Vision Pro. Ce service de cloud gaming, accessible via le navigateur Safari, permettra de jouer à plus de 2 100 titres, dont des jeux AAA comme Avowed ou DOOM: The Dark Ages, sans installation locale., ce qui rend le processus plus fluide pour les utilisateurs de Vision Pro.Le lancement de GeForce NOW version 2.0.70, prévu ce mois-ci, apportera du coup des fonctionnalités adaptées à visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. Grâce à des technologies avancées comme le ray tracing et le DLSS, les abonnés aux niveauxetbénéficieront d’une expérience visuelle enrichie., mais il offre un mode écran géant simulé, qui peut-être très intéressant pour les environnements immersifs.En plus du Vision Pro GeForce NOW sera aussi disponible sur d’autres dispositifs de réalité mixte, comme le Meta Quest 3 et les casques Pico.. L’objectif reste toujours celui de démocratiser l’accès aux jeux haut de gamme grâce au cloud gaming, tout en tirant parti des capacités spécifiques de chaque appareil.Depuis 2020, GeForce NOW a progressivement élargi sa compatibilité avec les appareils Apple, commençant par iOS et iPadOS, puis s’étendant aux Mac équipés de puces Apple Silicon. L’intégration au Vision Pro est donc une nouvelle étape, qui renforce le potentiel de l’appareil comme plateforme de jeu.Avec ces développements, le Vision Pro pourrait bientôt devenir un acteur intéressant dans l’univers du gaming immersif.. On a quand même hâte de tester cette intégration.