Le Meta Quest 3S en promo à 279€ : une bonne idée cadeau livrée avant Noël !

Meta Quest 3S

La VR sans se ruiner

Visuellement, le Quest 3S reste dans l’ADN de la maison : un design sobre, un peu plastifié mais étonnamment confortable, surtout grâce à un poids mieux réparti et doté de contrôleurs parfaits pour les jeux (contrairement au Vison Pro ou il faudra acheter en sus les contrôleurs du PSVR 2, et faire avec un catalogue de jeux famélique).Côté performances, le Snapdragon XR2 Gen 2 fait le travail sans broncher. Les jeux se lancent vite, les Apps de réalité mixte sont fluides, et les textures profitent d’un joli gain de netteté.— voire impressionnant si vous êtes surtout intéressés par les jeux.Le vrai argument du 3S,: un casque autonome solide, polyvalent, permettant de profiter de jeux comme Beat Saber et Superhot (je vous conseille vivement ces deux titres qui scotcheront ceux qui n'ont pas encore essayé). Au final, le Meta Quest 3S s’impose comme le casque VR le plus cohérent pour le grand public en 2025 : simple, efficace, et surtout