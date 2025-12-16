Ma sélection de Noël, avec le seul produit à qui j'ai mis 10/10 cette année (et 7 autres pépites) !
Par Vincent Lautier - Publié le
Cette année vous l'avez compris, tous les rédacteurs du site vous font leur petite sélection de produits chouettes qu'ils ont bien aimés cette année. Alors forcément, je vous la fais aussi ! Avec pas un, pas deux, pas trois produits coups de cœur, mais huit ! Eh oui, toujours plus punaise. Mais j'y peux rien si je suis un geek aussi éparpillé haha.
Franchement je ne m'y attendais pas quand cette marque, que je connaissais mal, m'a envoyé ce produit. Je m'attendais à un chargeur pliable lambda comme des dizaines de marques chinoises en fabriquent régulièrement. Un truc un peu cheap et pas très intéressant.
Au final je me suis retrouvé avec un dock MagSafe ultra robuste, ultra rapide, avec une charge de 25W sur les iPhones récents, une bonne gueule, et bien sûr une compatibilité AirPods et Apple Watch. Je crois que c'est la première fois que j'ai mis 10/10 à un produit sur Mac4ever. Je m'en sers pendant tous mes déplacements.
Là aussi pas de surprise, j'ai aussi publié le test sur Mac4ever. J'ai adoré la première génération, et cette petite mise à jour ne change pas grand-chose, à part un meilleur capteur, mais surtout une autonomie doublée. Alors forcément, une bonne autonomie pour un produit qu'on utilise toute la journée, ça change tout ! Le principal usage de ce produit pour moi ? Écouter de la musique, passer des appels sans me couper du monde, mais aussi poser des questions à Meta AI régulièrement, ou faire quelques photos. Je les adore, et j'ai hâte de voir ce qu'Apple va nous sortir en face, s'ils se bougent un peu !
Alors franchement j'ai un usage un peu niche, mais je dois admettre que ce Mac mini M4 y répond avec un tel brio que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai un serveur Plex chez moi, quelques médias stockés sur un NAS, et pour délivrer et transcoder tout ça, je passais jusqu'à présent par un mini PC, bien sympathique, mais bruyant et poussif pour transcoder du contenu 4K. Avec le Mac mini M4, tout passe crème, sans un bruit, sans les infernales mises à jour de Windows. Bref, génial. Si vous utilisez Plex de manière un peu intensive, je vous recommande vivement de tenter avec un Mac mini M4 !
Je sais que cet iPhone a fait jaser et pose d'infinies questions sur
Franchement Apple, sortez-moi la même chose avec les mêmes capteurs photos que sur l'iPhone 17 Pro, et on deviendra les meilleurs amis du monde (au cas où on ne le serait pas déjà).
C'est quoi ce truc ? Bah c'est un chargeur 250W, avec 4 ports USB-C, avec un petit écran qui vous affiche la puissance utilisée en temps réel par chaque port. C'est à la fois gadget, à la fois pratique (surtout quand on teste beaucoup de matériel), on peut changer le mode d'affichage pour avoir les détails de la consommation de chaque port séparément, ou mettre la priorité sur un port en particulier. Vous pouvez même y afficher des petits fonds d'écran rigolos. Bref, bien pratique, surtout si vous passez votre temps à brancher / débrancher des trucs pour les alimenter.
Alors oui, depuis quelque temps je me suis mis au vélo, c'est la faute de Didier ça, je vais y revenir. Mais pour aller avec mon vélo, j'ai désormais un bien sympathique casque de chez Overade, le
Je teste beaucoup de liseuses depuis quelques années, et je dois admettre que la nouvelle Kindle Paperwhite 2024 est vraiment ma préférée de toutes. Pourtant l'écosystème Amazon est parfois casse-pieds, mais quand on s'y fait, ça reste le produit le plus fluide, avec l'autonomie la plus conséquente, et la plus stable qui soit. Je vous prépare d'ailleurs un article sur
Mon dernier coup de cœur, c'est clairement la faute de Didier, qui a publié le test de ce vélo électrique ENGWE N1 AIR. Je ne sais pas quoi vous dire, je me le suis procuré aussi, il pèse seulement 16kg avec sa batterie, avec 100km d'autonomie, localisé via GPS, avec une alarme intégrée, une batterie détachable. Pour moi il coche toutes les cases du vélo pour un prix inférieur à 1500 euros (en ce moment). C'est 100% validé, je l'adore !
Voilà pour ma sélection ! Et du coup je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question importante : vous avez demandé quoi au père Noël pour cette année ?
Le Dock MagSafe Kuxiu : meilleur dock de charge ever
Franchement je ne m'y attendais pas quand cette marque, que je connaissais mal, m'a envoyé ce produit. Je m'attendais à un chargeur pliable lambda comme des dizaines de marques chinoises en fabriquent régulièrement. Un truc un peu cheap et pas très intéressant.
Au final je me suis retrouvé avec un dock MagSafe ultra robuste, ultra rapide, avec une charge de 25W sur les iPhones récents, une bonne gueule, et bien sûr une compatibilité AirPods et Apple Watch. Je crois que c'est la première fois que j'ai mis 10/10 à un produit sur Mac4ever. Je m'en sers pendant tous mes déplacements.
Les Meta Ray-Ban Gen2, toujours sur mon nez
Là aussi pas de surprise, j'ai aussi publié le test sur Mac4ever. J'ai adoré la première génération, et cette petite mise à jour ne change pas grand-chose, à part un meilleur capteur, mais surtout une autonomie doublée. Alors forcément, une bonne autonomie pour un produit qu'on utilise toute la journée, ça change tout ! Le principal usage de ce produit pour moi ? Écouter de la musique, passer des appels sans me couper du monde, mais aussi poser des questions à Meta AI régulièrement, ou faire quelques photos. Je les adore, et j'ai hâte de voir ce qu'Apple va nous sortir en face, s'ils se bougent un peu !
Un Mac mini M4, mais pour quoi faire ?
Alors franchement j'ai un usage un peu niche, mais je dois admettre que ce Mac mini M4 y répond avec un tel brio que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai un serveur Plex chez moi, quelques médias stockés sur un NAS, et pour délivrer et transcoder tout ça, je passais jusqu'à présent par un mini PC, bien sympathique, mais bruyant et poussif pour transcoder du contenu 4K. Avec le Mac mini M4, tout passe crème, sans un bruit, sans les infernales mises à jour de Windows. Bref, génial. Si vous utilisez Plex de manière un peu intensive, je vous recommande vivement de tenter avec un Mac mini M4 !
L'iPhone Air pour toujours dans mon cœur
Je sais que cet iPhone a fait jaser et pose d'infinies questions sur
quelles sont les concessions acceptablessur un produit à plus de 1200 euros. Et pourtant, même si la batterie est moyenne, même si l'absence de zoom me rend zinzin, et bien j'adore cet iPhone, c'est le premier iPhone qui change un peu la donne depuis des années, que je ne sens pas dans ma poche, qui a vraiment une belle gueule.
Franchement Apple, sortez-moi la même chose avec les mêmes capteurs photos que sur l'iPhone 17 Pro, et on deviendra les meilleurs amis du monde (au cas où on ne le serait pas déjà).
Anker Prime Chargeur USB C 250 W car je suis un vrai Geek
C'est quoi ce truc ? Bah c'est un chargeur 250W, avec 4 ports USB-C, avec un petit écran qui vous affiche la puissance utilisée en temps réel par chaque port. C'est à la fois gadget, à la fois pratique (surtout quand on teste beaucoup de matériel), on peut changer le mode d'affichage pour avoir les détails de la consommation de chaque port séparément, ou mettre la priorité sur un port en particulier. Vous pouvez même y afficher des petits fonds d'écran rigolos. Bref, bien pratique, surtout si vous passez votre temps à brancher / débrancher des trucs pour les alimenter.
Un casque de vélo super canon
Alors oui, depuis quelque temps je me suis mis au vélo, c'est la faute de Didier ça, je vais y revenir. Mais pour aller avec mon vélo, j'ai désormais un bien sympathique casque de chez Overade, le
Overade Life. Il est super beau, avec des lumières à l'avant et à l'arrière bien visibles et paramétrables. Une fonction
clignotantbien pratique, et une qualité de fabrication irréprochable. C'est complètement validé, et si vous avez un casque vélo à offrir, c'est le meilleur choix du moment !
Ma Kindle pour toujours
Je teste beaucoup de liseuses depuis quelques années, et je dois admettre que la nouvelle Kindle Paperwhite 2024 est vraiment ma préférée de toutes. Pourtant l'écosystème Amazon est parfois casse-pieds, mais quand on s'y fait, ça reste le produit le plus fluide, avec l'autonomie la plus conséquente, et la plus stable qui soit. Je vous prépare d'ailleurs un article sur
comment bien utiliser sa Kindle, j'espère qu'il vous plaira ! En attendant, la Kindle Paperwhite est vraiment ma liseuse préférée et je parle bien de la version noir et blanc. La version couleur étant moins contrastée, et moins agréable selon moi pour la lecture de romans.
Un vélo électrique tellement léger qu'on ne peut y croire
Mon dernier coup de cœur, c'est clairement la faute de Didier, qui a publié le test de ce vélo électrique ENGWE N1 AIR. Je ne sais pas quoi vous dire, je me le suis procuré aussi, il pèse seulement 16kg avec sa batterie, avec 100km d'autonomie, localisé via GPS, avec une alarme intégrée, une batterie détachable. Pour moi il coche toutes les cases du vélo pour un prix inférieur à 1500 euros (en ce moment). C'est 100% validé, je l'adore !
Voilà pour ma sélection ! Et du coup je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question importante : vous avez demandé quoi au père Noël pour cette année ?