Meta licencie 1 500 personnes dans le métavers pour tout miser sur l'IA
Par Vincent Lautier - Publié le
Mark Zuckerberg taille dans les effectifs de Reality Labs. Environ 10 % de la division dédiée au métavers vont perdre leur poste, soit près de 1 500 employés. L'argent économisé ira directement dans l'intelligence artificielle et les lunettes connectées Ray-Ban, le nouveau cheval de bataille du groupe.
Les licenciements ont débuté ce lundi. Meta ferme aussi trois studios de développement de jeux VR en interne, un signal clair sur l'avenir des casques Quest. La division Reality Labs, qui compte environ 15 000 salariés, a accumulé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021. Au dernier trimestre, elle affichait encore 4,4 milliards de pertes pour seulement 470 millions de revenus.
Le problème est simple : les utilisateurs n'ont jamais adopté massivement les casques de réalité virtuelle malgré les dizaines de milliards investis depuis le rachat d'Oculus en 2014. Zuckerberg l'a visiblement compris et préfère désormais rediriger les fonds vers ce qui marche.
Meta ne compte pas abandonner le métavers, mais change complètement d'approche. Fini les casques immersifs comme fer de lance, place aux applications mobiles et aux appareils portables. L'équipe qui développe Horizon, la plateforme sociale du métavers, va se concentrer sur les expériences accessibles depuis un smartphone plutôt que depuis un Quest.
Les lunettes connectées Ray-Ban Stories et Meta Ray-Ban représentent le gros pari. Plus de 2 millions d'unités vendues en deux ans, c'est un vrai succès commercial. Meta discute avec EssilorLuxottica pour doubler la capacité de production et atteindre 20 millions d'unités par an d'ici fin 2026. Ces lunettes intègrent désormais des fonctions d'IA générative, et c'est ce créneau que Zuckerberg veut exploiter à fond.
L'argent récupéré sur Reality Labs va alimenter les projets d'intelligence artificielle. Meta prévoit d'injecter des dizaines de milliards dans ses data centers cette année. Meta a aussi investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI en juin dernier, récupérant au passage son fondateur Alexandr Wang comme Chief AI Officer. Vishal Shah, qui dirigeait les efforts métavers depuis quatre ans, a été nommé vice-président des produits IA en octobre.
C'est quand même un sacré retournement de veste. Zuckerberg avait rebaptisé Facebook en Meta pour montrer sa foi absolue dans le métavers. Trois ans plus tard, il licencie massivement dans cette division pour courir après l'IA comme tout le monde. Les 70 milliards de pertes accumulées font un peu mal, il faut l'admettre. Côté positif, au moins les lunettes Ray-Ban marchent bien et représentent une vraie alternative aux casques que personne ne veut porter plus de vingt minutes, et je ne peux qu'aller dans ce sens, puisque j'ai mes Meta Ray-Ban sur le nez au moment où j'écris cet article. Reste à voir si Meta arrivera à rattraper OpenAI et Google dans la course à l'IA, ou si ce pivot arrive un peu tard.
