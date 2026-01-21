Les sublimes lunettes de Macron à Davos font planter le site de cette marque (française) !
Emmanuel Macron a beaucoup fait parler de lui à Davos hier, mais pas uniquement pour son discours. Ce sont ses lunettes de soleil aviateur qui ont pas mal fait jaser, plutôt en bien. Derrière ces montures assez classes, se cache un petit fabricant français dont le site web a du mal à tenir la charge.
Depuis quelques jours, notre président traîne un souci assez bénin à l'œil droit : une hémorragie dite « sous-conjonctivale », autrement dit un vaisseau sanguin qui a décidé de lâcher l'affaire. Rien de grave d'un point de vue médical, ça m'est déjà arrivé, et peut-être qu'à vous aussi. Sauf que visuellement ça donne un œil vraiment très rouge un peu flippant. Pour éviter d'apparaître devant les caméras du monde entier avec cette tête, Macron a donc décidé de porter des lunettes de soleil. Sauf que voilà, porter des verres fumés en intérieur, en plein discours officiel au Forum économique mondial, ça se voit ! Les réseaux sociaux se sont enflammés. Maverick Macron, Bad Boy, Gangster de haut vol, tout y est passé. Donald Trump lui-même a commenté avec un
Ces lunettes et surtout ce look très étonnant, ont peut-être aussi fortement contribué aux très bonnes réactions internationales suite à son discours, en particulier du côté des opposants de Trump, partout dans le monde, et en particulier aux US, qui l'ont trouvé solide et concret dans son argumentation et ses critiques à l'égard du partenaire américain.
Les lunettes en question, ce sont donc des Pacific S01 de la Maison Henry Jullien, un fabricant français basé à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Cette marque existe depuis 1921, elle détient même le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Sa grande spécialité, c'est le « doublé or », une technique où l'or est intégré directement au métal de base. C'est assez complexe, et chaque monture nécessite 279 opérations et quatre mois de boulot, complètement artisanal. On est assez loin des lunettes à 15 euros du supermarché du coin, et même de la paire de Ray-Ban classique. Le modèle Pacific S01 appartient justement à la collection Doublé Or et affiche un petit prix de 659 euros, une somme rondelette donc. Selon la marque, ces lunettes avaient été offertes au président en 2024. Il les a visiblement gardées.
Du coup, depuis hier, c'est un peu panique chez Henry Jullien. Les recherches Google pour la marque ont explosé dès lematin. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Le site maison-henry-jullien.fr rame, plante, redevient accessible, puis replante. Pour un petit artisan jurassien qui emploie quelques dizaines de personnes, absorber un tel afflux mondial de curieux n'était clairement pas prévu. D'ailleurs, si vous tentez d'y accéder là maintenant tout de suite, soyez patient ! D'ailleurs c'est amusant, le cours des actions d'iVision Tech, le groupe italien qui a racheté la marque, en septembre 2023, a carrément grimpé de 6 % dans la journée.
C'est en réalité assez géniale pour cette petite marque. Elle a failli disparaître il y a deux ans, et la voilà propulsée sous les projecteurs grâce à un vaisseau sanguin présidentiel qui a pète. La production est française, les artisans sont toujours à Lons-le-Saunier, et le savoir-faire est toujours là. Le vrai défi maintenant, ça va être de transformer cette visibilité en opportunité, et accessoirement encaisser le choc sur le site Web, qui va devoir encaisser rapidement la charge pour ne pas passer à côté de trop de ventes !
