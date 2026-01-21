Les sublimes lunettes de Macron à Davos font planter le site de cette marque (française) !

On en dit quoi ?



C'est en réalité assez géniale pour cette petite marque. Elle a failli disparaître il y a deux ans, et la voilà propulsée sous les projecteurs grâce à un vaisseau sanguin présidentiel qui a pète. La production est française, les artisans sont toujours à Lons-le-Saunier, et le savoir-faire est toujours là. Le vrai défi maintenant, ça va être de transformer cette visibilité en opportunité, et accessoirement encaisser le choc sur le site Web, qui va devoir encaisser rapidement la charge pour ne pas passer à côté de trop de ventes !