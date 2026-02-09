Meta mise tout sur ses lunettes Oakley au Super Bowl, et vanne subtilement Apple Intelligence
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta et Oakley ont diffusé deux spots de 30 secondes pendant le Super Bowl. Dans ces clips, Marshawn Lynch saute en parachute, Spike Lee filme un dunk en slow-motion, et IShowSpeed court après un avion. Le tout avec des lunettes connectées sur le nez, bien entendu.
L'an dernier, Meta avait misé sur les Ray-Ban Meta avec Chris Hemsworth et Chris Pratt pour sa pub du Super Bowl. Cette année, changement de marque et de ton. Oakley prend le relais avec une campagne baptisée "Athletic Intelligence Is Here", un slogan qui fait clairement écho à Apple Intelligence, histoire de rappeler que côté lunettes connectées, c'est Meta qui est sur le terrain et pas Apple. Le spot est réalisé par Antoine Bardou-Jacquet pour l'agence Mother LA, sur un morceau de Travis Scott ("HYAENA"). À environ 8 millions de dollars les 30 secondes, on parle d'un investissement d'au moins 16 millions, soit plus que ce qu'OpenAI avait lâché l'an dernier pour sa pub ChatGPT.
Côté casting, Meta a visé large. Marshawn Lynch, l'ancien running back NFL surnommé "Beast Mode", fait du parachutisme avec ses Oakley Meta et lance sa playlist vocalement en pleine chute libre. Spike Lee, lui, capture un dunk en slow-motion directement depuis ses lunettes. Et puis il y a IShowSpeed, le streamer aux 50 millions d'abonnés YouTube, qui court littéralement après un avion avant de demander à Meta AI d'uploader la vidéo sur Instagram. On retrouve aussi le golfeur Akshay Bhatia qui check la météo avant un drive, et trois athlètes olympiques : Sky Brown en skate, Kate Courtney en VTT et Sunny Choi en breakdance.
Deux modèles sont au catalogue. Les HSTN, orientées sport, qui embarquent un capteur 12 mégapixels, un champ de vision de 100 degrés, de la vidéo en 3K et une certification IPX4 contre les éclaboussures. Les Vanguard, disponibles depuis octobre dernier à 549 euros chez nous, montent en gamme avec un FOV de 122 degrés et une certification IP67 pour les conditions plus extrêmes. Les deux modèles fonctionnent bien entendu avec Meta AI, et sont capables de se connecter à Garmin, Strava et Apple Santé. L'autonomie annoncée tourne autour de 8 heures en usage classique.
Pour ceux qui connaissent mal ce type de produit, sur le papier, c'est globalement la même base technique que les Ray-Ban Meta Gen 2 qu'on avait testées ici, avec quelques raffinements pensés pour le sport.
Meta veut faire de ses lunettes connectées un accessoire de sportif, et c'est un très bon angle. Le choix d'Oakley plutôt que Ray-Ban pour ce Super Bowl n'est pas anodin. En mettant des athlètes en situation réelle (ou presque), la marque essaie de prouver que ces lunettes servent à quelque chose sur le terrain.
Un casting lourd
Que proposent les Oakley Meta exactement ?
On en dit quoi ?
