Apple veut marquer des points au Super Bowl LX avec Bad Bunny
Par Laurence - Publié le
Apple fait monter la pression avant l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année. À quelques semaines du Super Bowl LX, prévu le 8 février 2026, la marque a publié une bande-annonce complète du Apple Music Halftime Show, dont la star cette année — après Kendrick Lamar— sera Bad Bunny. Le chanteur portoricain, déjà apparu comme invité lors du show de Shakira et Jennifer Lopez en 2020, prendra pour la première fois les commandes en tête d’affiche.
Après un teaser diffusé lors de l’annonce en septembre, Apple passe à la vitesse supérieure avec une vraie bande-annonce, plus longue et plus scénarisée. On y voit Bad Bunny danser sur son titre BAILE INoLVIDABLE, entouré de personnes de styles et d’origines variés, dans une mise en scène qui met clairement en avant l’identité culturelle portoricaine.
Le trailer s’inscrit dans la communication générale de l’événement : le match se joue aux États-Unis, mais la mi-temps vise un public planétaire — et Apple Music pousse logiquement cette dimension multiculturelle pour maximiser l’impact hors du territoire américain.
Ce show marque aussi la continuité du partenariat entre la NFL et Apple : depuis 2023, Apple Music a pris le relais de Pepsi en tant que sponsor officiel de la mi-temps du Super Bowl, avec une stratégie très claire de mise en avant de ses artistes et playlists éditorialisées autour de l’événement. Apple pousse notamment une page dédiée
Dès l’annonce de Bad Bunny en septembre, la performance a malheureusement attiré l’attention pour des raisons politiques. En octobre, la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem avait déclaré que l’ICE serait partout lors de l’événement, une sortie qui avait immédiatement suscité des réactions et un emballement médiatique, sans que la NFL ne revienne sur son choix. Les récents évènements n'ont pas arrangé la situation.
Jusqu’ici, Apple s’est tenu à distance de la controverse, en se concentrant sur la promo musicale. Mais avec la montée en puissance de la communication officielle et l’approche du match, la marque pourrait avoir plus de mal à rester complètement neutre.
Le Super Bowl LX aura lieu le 8 février, avec la mi-temps diffusée comme chaque année dans le flux TV officiel de l’événement. Côté musique, Bad Bunny est évidemment mis en avant sur Apple Music.
Une vidéo tournée à Porto Rico
Après un teaser diffusé lors de l’annonce en septembre, Apple passe à la vitesse supérieure avec une vraie bande-annonce, plus longue et plus scénarisée. On y voit Bad Bunny danser sur son titre BAILE INoLVIDABLE, entouré de personnes de styles et d’origines variés, dans une mise en scène qui met clairement en avant l’identité culturelle portoricaine.
Le trailer s’inscrit dans la communication générale de l’événement : le match se joue aux États-Unis, mais la mi-temps vise un public planétaire — et Apple Music pousse logiquement cette dimension multiculturelle pour maximiser l’impact hors du territoire américain.
Apple Music continue de remplacer Pepsi sur la mi-temps du Super Bowl
Ce show marque aussi la continuité du partenariat entre la NFL et Apple : depuis 2023, Apple Music a pris le relais de Pepsi en tant que sponsor officiel de la mi-temps du Super Bowl, avec une stratégie très claire de mise en avant de ses artistes et playlists éditorialisées autour de l’événement. Apple pousse notamment une page dédiée
Road to Halftimesur Apple Music, regroupant titres phares, contenus promotionnels et la bande-annonce officielle.
Dès l’annonce de Bad Bunny en septembre, la performance a malheureusement attiré l’attention pour des raisons politiques. En octobre, la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem avait déclaré que l’ICE serait partout lors de l’événement, une sortie qui avait immédiatement suscité des réactions et un emballement médiatique, sans que la NFL ne revienne sur son choix. Les récents évènements n'ont pas arrangé la situation.
Jusqu’ici, Apple s’est tenu à distance de la controverse, en se concentrant sur la promo musicale. Mais avec la montée en puissance de la communication officielle et l’approche du match, la marque pourrait avoir plus de mal à rester complètement neutre.
Où voir et écouter Bad Bunny ?
Le Super Bowl LX aura lieu le 8 février, avec la mi-temps diffusée comme chaque année dans le flux TV officiel de l’événement. Côté musique, Bad Bunny est évidemment mis en avant sur Apple Music.