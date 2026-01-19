Apple veut marquer des points au Super Bowl LX avec Bad Bunny

Une vidéo tournée à Porto Rico

Apple Music continue de remplacer Pepsi sur la mi-temps du Super Bowl

Road to Halftime

Où voir et écouter Bad Bunny ?



Le Super Bowl LX aura lieu le 8 février, avec la mi-temps diffusée comme chaque année dans le flux TV officiel de l’événement. Côté musique, Bad Bunny est évidemment mis en avant sur Apple Music.

Après undiffusé lors de l’annonce en septembre, Apple passe à la vitesse supérieure avec. On y voit Bad Bunny danser sur son titre, entouré de personnes de styles et d’origines variés, dans une mise en scène qui met clairement en avant l’identité culturelle portoricaine.: le match se joue aux États-Unis, mais la mi-temps vise un public planétaire — et Apple Music pousse logiquement cette dimension multiculturelle pour maximiser l’impact hors du territoire américain.: depuis 2023, Apple Music a pris le relais de Pepsi en tant que sponsor officiel de la mi-temps du Super Bowl, avec une stratégie très claire de mise en avant de ses artistes et playlists éditorialisées autour de l’événement. Apple pousse notamment une page dédiéesur Apple Music, regroupant titres phares, contenus promotionnels et la bande-annonce officielle.Dès l’annonce de Bad Bunny en septembre,. En octobre, la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem avait déclaré que l’ICE serait partout lors de l’événement, une sortie qui avait immédiatement suscité des réactions et un emballement médiatique, sans que la NFL ne revienne sur son choix. Les récents évènements n'ont pas arrangé la situation.Jusqu’ici, Apple s’est tenu à distance de la controverse, en se concentrant sur la promo musicale. Mais avec la montée en puissance de la communication officielle et l’approche du match,