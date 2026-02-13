Meta envisagerait la reconnaissance faciale sur ses lunettes Ray-Ban

Name Tag

Un timing assumé malgré les risques éthiques

favorable

bon équilibre

Des limites annoncées… mais des précédents inquiétants

Qu'en penser ?



Malgré ces controverses, les lunettes Ray-Ban Meta rencontrent un succès commercial indéniable. Le partenaire industriel de Meta, EssilorLuxottica, a indiqué avoir écoulé plus de sept millions d’unités en 2025, un chiffre qui conforte la stratégie du groupe. La concurrence pourrait toutefois s’intensifier rapidement. Selon Bloomberg, Apple préparerait le lancement de ses propres lunettes connectées d’ici la fin de l’année. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

D’après des sources proches du dossier, cette fonctionnalité est fortement soutenue par, qui y voit un moyen de différencier les Ray-Ban Meta des produits concurrents et de. Le projet serait à l’étude depuis début 2024 au sein de Reality Labs, la division de Meta dédiée à la réalité augmentée et aux dispositifs immersifs.D'après un document interne, Meta avait initialement prévu de lancer Name Tag lors d’une conférence destinée aux personnes malvoyantes, avant une diffusion plus large.En effet, la période de turbulences politiques aux États-Unis détournerait l’attention des organisations de défense des libertés civiles, traditionnellement très critiques à l’égard de ce type de technologie...Cette stratégie marque un revirement notable. Il y a cinq ans, Meta – alors encore Facebook – avait pourtantutilisé pour identifier automatiquement des personnes sur des photos, invoquant la nécessité de trouver leentre innovation et respect de la vie privée.L'objectif serait de permettre aux porteurs des lunettes d’via l’assistant d’intelligence artificielle de Meta. Mais il ne s'agirait pas d’identifier n’importe quel individu. Meta étudierait plusieurs options, comme la reconnaissance de personnes connues de l’utilisateur via les plateformes du groupe, ou de comptes publics sur Instagram. En revanche, il ne serait pas possible, en théorie, de rechercher un inconnu au hasard.à des fins peu honorables. En 2024, deux étudiants de Harvard avaient utilisé ces lunettes couplées au service de reconnaissance faciale PimEyes pour identifier des passants dans le métro de Boston, déclenchant une vive polémique. Meta avait alors rappelé la présence d’une LED blanche signalant toute capture vidéo.