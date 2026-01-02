Comment Meta veut transformer WhatsApp grâce à cette IA agentique chinoise

Manus, l’IA agentique qui a attiré l’attention mondiale

Ce rachat s’inscrit dans une stratégie d’investissement de plus en plus agressive. Plus tôt cette année, Meta avait déjà frappé fort en entrant au capital de Scale AI, une opération valorisant la start-up de labellisation de données à près de 29 milliards de dollars, tout en attirant son fondateur Alexandr Wang dans son orbite.



De son côté, Manus avait levé 75 millions de dollars en 2025, à une valorisation d’environ 500 millions de dollars, lors d’un tour de table mené par Benchmark. Parmi ses investisseurs figurent également HSG (ex-Sequoia China), ZhenFund et Tencent.



Avec Manus, Meta renforce encore son arsenal dans une course à l’IA qui se joue désormais autant sur les modèles que sur les agents capables d’agir dans le monde réel, un terrain où la concurrence entre géants technologiques ne fait que commencer.

Les termes financiers de l’opération n’ont pas été rendus publics, mais selon une source proche du dossier,, soit une hausse spectaculaire par rapport à sa dernière levée de fonds.Manus s’est fait connaître au début 2025 après la présentation de ce qu’elle décrit comme le premier, capable de raisonner, planifier et agir de manière autonome, là où les chatbots traditionnels reposent encore largement sur des instructions — très —explicites. Cette annonce avait rapidement fait le tour de X, certains y voyant même le. La start-up avait même été mise en avant par la télévision d’État chinoise.Mais la situation de cette pépite est un peu. Quelques mois plus tard, Manus avait toutefois déplacé son siège de la Chine vers Singapour, une décision perçue comme une manière deSes produits ne sont d’ailleurs pas disponibles en Chine, un élément notable dans le contexte actuel de régulation de l’IA.Si Meta n’a pas encore détaillé le calendrier d’intégration de Manus, l’opération ne manquera pas d’attirer l’attention des régulateurs américains. Pour, tout ce qui combine racines chinoises et intelligence artificielle déclenche désormais deset entretient par ailleurs un partenariat stratégique avec Alibaba pour le développement de modèles d’IA avancés. Autant d’éléments susceptibles d’alimenter les débats autour de la souveraineté technologique et du contrôle des technologies critiques.. Le groupe Meta a confirmé qu’les services de Manus, avec une intégration prévue dans ses produits grand public et professionnels, notamment Meta AI et l’écosystème WhatsApp à destination des petites et moyennes entreprises.Pour, le rapprochement est logique : Manus s’inscrit parfaitement dans la vision de Mark Zuckerberg d’une, notamment dans les usages professionnels et conversationnels.