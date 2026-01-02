Comment Meta veut transformer WhatsApp grâce à cette IA agentique chinoise
Par Laurence - Publié le
Bulle IA ou pas, Meta accélère encore dans l’intelligence artificielle. Le groupe a annoncé l’acquisition de Manus, une start-up d’IA. Fondée par des entrepreneurs chinois et basée à Singapour, cette dernière est spécialisée dans les agents autonomes capables de prendre des décisions et d’exécuter des tâches complexes avec un minimum d’instructions humaines.
Les termes financiers de l’opération n’ont pas été rendus publics, mais selon une source proche du dossier, la transaction valoriserait Manus entre 2 et 3 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire par rapport à sa dernière levée de fonds.
Manus s’est fait connaître au début 2025 après la présentation de ce qu’elle décrit comme le premier agent d’IA généraliste au monde, capable de raisonner, planifier et agir de manière autonome, là où les chatbots traditionnels reposent encore largement sur des instructions — très —explicites. Cette annonce avait rapidement fait le tour de X, certains y voyant même le
Mais la situation de cette pépite est un peu singulière. Quelques mois plus tard, Manus avait toutefois déplacé son siège de la Chine vers Singapour, une décision perçue comme une manière de réduire son exposition aux tensions géopolitiques entre Pékin et Washington. Ses produits ne sont d’ailleurs pas disponibles en Chine, un élément notable dans le contexte actuel de régulation de l’IA.
Si Meta n’a pas encore détaillé le calendrier d’intégration de Manus, l’opération ne manquera pas d’attirer l’attention des régulateurs américains. Pour Emarketer, tout ce qui combine racines chinoises et intelligence artificielle déclenche désormais des
Surtout que Manus revendique des performances supérieures à DeepResearch d’OpenAI, et entretient par ailleurs un partenariat stratégique avec Alibaba pour le développement de modèles d’IA avancés. Autant d’éléments susceptibles d’alimenter les débats autour de la souveraineté technologique et du contrôle des technologies critiques.
Meta veut intégrer Manus à Meta AI et WhatsApp. Le groupe Meta a confirmé qu’elle opérera et commercialisera directement les services de Manus, avec une intégration prévue dans ses produits grand public et professionnels, notamment Meta AI et l’écosystème WhatsApp à destination des petites et moyennes entreprises.
Pour Rosenblatt Securities, le rapprochement est logique : Manus s’inscrit parfaitement dans la vision de Mark Zuckerberg d’une IA agentique, omniprésente et capable d’agir comme un assistant personnel intelligent, notamment dans les usages professionnels et conversationnels.
Ce rachat s’inscrit dans une stratégie d’investissement de plus en plus agressive. Plus tôt cette année, Meta avait déjà frappé fort en entrant au capital de Scale AI, une opération valorisant la start-up de labellisation de données à près de 29 milliards de dollars, tout en attirant son fondateur Alexandr Wang dans son orbite.
De son côté, Manus avait levé 75 millions de dollars en 2025, à une valorisation d’environ 500 millions de dollars, lors d’un tour de table mené par Benchmark. Parmi ses investisseurs figurent également HSG (ex-Sequoia China), ZhenFund et Tencent.
Avec Manus, Meta renforce encore son arsenal dans une course à l’IA qui se joue désormais autant sur les modèles que sur les agents capables d’agir dans le monde réel, un terrain où la concurrence entre géants technologiques ne fait que commencer.
Manus, l’IA agentique qui a attiré l’attention mondiale
A quoi cela servirait ?
